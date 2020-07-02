وائل رياض يسترجع ذكرياته مع بطولة كأس العالم للشباب

استرجع وائل رياض لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ذكرياته مع بطولة كأس العالم للشباب عام 2001.





ونشر وائل رياض صورة له مع المنتخب المصري وعلق عليها قائلا: "زي النهاردة ٢-٧-٢٠٠١ يعني من ١٩ سنة بالظبط كنا متأهلين لدور الـ ٤ بعد ماكسبنا ماتش أمام هولندا في دور الـ ٨ من بطولة كأس العالم للشباب في الأرچنتين وقدرنا نكسب المباراة دي ٢-١ واللي جاب الأهداف حسين أمين ومحمد اليماني".





وتابع "ذكريات حلوة وهبقي معاكم لحظة بلحظة لغاية مانوصل ليوم التتويج ببرونزية العالم الميدالية العالمية الوحيدة في تاريخ كرة القدم المصرية واللي أتمني تكرارها مع الأجيال القادمة ...تحيا مصر ".







خلوق محترم.. وائل رياض: يوسف الشريف قطع التمرين عشان نصلي العصر





وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات .





وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.