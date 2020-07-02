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خبير من دبي: طلاب الجامعات التركية أبلغوا أردوغان عجزهم عن استكمال الدراسة بسبب الأزمة الاقتصادية

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:56 م
اردوغان
اردوغان
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أسامة علي

قال الخبير الاقتصادي نايل الجوابرة من دبى، إن تركيا تعاني من انهيار اقتصادي كبير منذ توتر العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.


وأضاف الجوابرة خلال اتصال هاتفى مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن المصالح الخارجية لأردوغان أصبحت الأهم بالنسبة له من الشأن الداخلي التركي.


وأكد الخبير الاقتصادي، تدهور الحالة الاقتصادية التركية، وخروج الشركات المستثمرة منها نتيجة عدم الشفافية، مما ساهم فى انهيار العملة التركية.


وأضاف نايل الجوابرة، أن الشعب التركى يعانى من ازمة اقتصادية حادة، بعد توجيه أردوغان أموال الدولة لدعم الإرهاب فى الخارج إضافة إلى تفشى فيروس كورونا.


وأوضح الخبير الاقتصادى، أن رجب طيب أردوغان التقى منذ أيام مع بعض طلبة  الجامعات، وأكدوا له أنهم اصبح عاجزين عن استكمال دراستهم بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تركيا، مؤكدا أن أردوغان أصبح يواجه ضغطا داخليا اكبر من الخارج في الوقت الحالى.

 

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