إنشاء مدرسة بالنجيلة وتطوير مدخل غراب لسهولة توزيع مياه الشرب بمطروح





نجحت جهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى انهاء مشكلة توقف العمل فى إنشاء بمدرسة ابو بكر الصديق للتعليم الاساسي بمدينة النجيلة بعد التنسيق مع القوات المسلحة لانهاء مشكلة قيود الارتفاع.





وأوضح المهندس حسن سلامة ياسين مدير عام الهيئه العامه للأبنيه بمطروح أن المدرسة الجديدة على مساحة 4000 م2 بعدد 11 فصل تعليم أساسى ، وكانت مدرجة فى خطة 2017/2018





واضاف ان سبب تاخر انتهاء الانشاءات بسبب قيود الارتفاعات ،حيث تم التنسيق مع القوات المسلحة للموافقة على البدء فى انشاء المدرسة وجارى الاسراع حاليا فى الانشاءات واعمال السور لافتتاحها مع بدء العام الدراسى القادم 2020/2021









من ناحية اخري تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعمال تمهيد وتطوير مدخل غراب توزيع مياه الشرب بالكيلو 8 شرق مدينة مرسى مطروح بما ييسر حركة السيارات الناقلة للمياه وعدم اهدار المياه .





كما تابع شعيب اعمال توصيل خط الطرد المركزى لمحطة معالجة الصرف الصحى بالكيلو 10 بالطريق الدولى الساحلى مطروح الاسكندرية ، موجها بالعمل على سرعة انهاء الاعمال وتيسير حركة الطريق مع وضع العلامات والاشارات اللازمة لتنبيه المواطنين وحفاظا على سلامتهم على الطريق.







