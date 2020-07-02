شكاوى من صعوبة الاستاتيكا والأحياء.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن امتحانات اليوم

أدى اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، بمختلف محافظات الجمهورية وسط التزام بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، وتم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في اماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحا.





وفي هذا السياق ، عبر طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن فرحتهم وسعادتهم لسهولة مادة الفلسفة والمنطق، الذي جاء سهلًا ومباشرًا.





كما عبر طلاب امتحان الاستاتيكا، عن سعادتهم بسهولة الامتحان بعكس امتحان الديناميكا - على حد قولهم - إلا أنه كان يحتاج وقتا أطول لمزيد من مراجعة الإجابات.





وعلى مستوى امتحان الأحياء أكد طلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" بكفر الشيخ، صعوبة الامتحان ، ويحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة والمراجعة الدقيقة.













الطالبة منى السيد، طالبة بمدرسة بيلا الثانوية بنات وتؤدى الامتحانات بلجنة مدرسة السلام بمدينة بكفر الشيخ، ، أكدت في حديثها لـ"صدى البلد"، أن امتحان الفلسفة جاء سهلًا، وكان يتكون من 20 سؤالًا؛ 10 أسئلة في المنطق، و10 أسئلة في الفلسفة، وكان من المنهج الدراسي المقرر".









وأكد الطالب محمد ممدوح، من أمام لجنة مدرسة الشهيد مصطفى بدوي، أن امتحان الأحياء كان صعبًا، ويعتبر أصعب امتحان بوكليت لمادة الأحياء، مطالبًا مراعاة الظروف التي يمتحن فيها الطلاب أثناء التصحيح.









وتابع يشير عبد الله مسعد، طالب من مدرسة إبشان الثانوية، نؤدي الامتحان هذا العام في مدرسة الزهور بمدينة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن الامتحان جاء سهلًا عكس امتحان مادة الديناميكا، ونتمنى أن تكون باقي فروع مادة الرياضة البحتة بنفس مستوى مادة الاستاتيكا اليوم.













وفي بورسعيد رصد موقع صدى البلد أصداء امتحانات الثانوية اليوم الخميس من أمام احدى لجان البنين الواقعة فى نطاق قسم شرطة العرب.



