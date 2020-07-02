شكاوى من صعوبة الاستاتيكا والأحياء.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن امتحانات اليوم

أدى اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، بمختلف محافظات الجمهورية وسط التزام بكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تم تمرير الطلاب على بوابات التعقيم الالكترونية ، ثم تم قياس الحرارة بكواشف الحرارة ، وتم تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات واغطية الاحذية، ثم انتظر الطلاب تحت مظلات مخصصة لهم في اماكن متباعدة لحين بدء موعد الامتحان 10 صباحا.
وفي هذا السياق ، عبر طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن فرحتهم وسعادتهم لسهولة مادة الفلسفة والمنطق، الذي جاء سهلًا ومباشرًا.
كما عبر طلاب امتحان الاستاتيكا، عن سعادتهم بسهولة الامتحان بعكس امتحان الديناميكا - على حد قولهم - إلا أنه كان يحتاج وقتا أطول لمزيد من مراجعة الإجابات.
وعلى مستوى امتحان الأحياء أكد طلاب الشعبة العلمية "علمي علوم" بكفر الشيخ، صعوبة الامتحان ، ويحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة والمراجعة الدقيقة.
الطالبة منى السيد، طالبة بمدرسة بيلا الثانوية بنات وتؤدى الامتحانات بلجنة مدرسة السلام بمدينة بكفر الشيخ، ، أكدت في حديثها لـ"صدى البلد"، أن امتحان الفلسفة جاء سهلًا، وكان يتكون من 20 سؤالًا؛ 10 أسئلة في المنطق، و10 أسئلة في الفلسفة، وكان من المنهج الدراسي المقرر".
وأكد الطالب محمد ممدوح، من أمام لجنة مدرسة الشهيد مصطفى بدوي، أن امتحان الأحياء كان صعبًا، ويعتبر أصعب امتحان بوكليت لمادة الأحياء، مطالبًا مراعاة الظروف التي يمتحن فيها الطلاب أثناء التصحيح.
وتابع يشير عبد الله مسعد، طالب من مدرسة إبشان الثانوية، نؤدي الامتحان هذا العام في مدرسة الزهور بمدينة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن الامتحان جاء سهلًا عكس امتحان مادة الديناميكا، ونتمنى أن تكون باقي فروع مادة الرياضة البحتة بنفس مستوى مادة الاستاتيكا اليوم.
وفي بورسعيد رصد موقع صدى البلد أصداء امتحانات الثانوية اليوم الخميس من أمام احدى لجان البنين الواقعة فى نطاق قسم شرطة العرب.
وأبدى جميع الطلاب أريحية كاملة لمستوى الامتحانات بالشعب الثلاث واجمع الأكثرية منهم على ان الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط و العادى ولم يكن صعبا.
وأكد الطلاب ان الامتحانات احتوت على نقاط بسيطة للطالب المتميز وهو أمر طبيعى في اي امتحان ، لكنها جميعا من داخل المنهج الدراسى وليست بعيدة عن التوقعات.
وأثنى الطلاب على الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الاجهزة التنفيذية المعنية و الصحة و التعليم فى محافظة بورسعيد مشيدين بسلوكيات اغلب الملاحظين و المراقبين داخل اللجان.
وفي نطاق الجيزة ، تباينت آراء طلاب الشعبة الأدبية بمدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، حول امتحان مادة الفلسفة والمنطق اليوم، الخميس، والذين أكدوا أنه كان هناك سؤال غير مفهوم بالاختيارات، الأمر الذي نشر حالة من التوتر أثناء الامتحان.
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الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون الأدوات الوقائية استعدادا لاستقبال الطلاب
الطالبة هدير على، أكدت ان الامتحان كان سهلا بنسبة صعوبة بسيطة تمثلت في سؤال كان غير واضح ولم يفهمه معظم الطلاب.
بينما أكدت ندى محمود أنها شعرت ببعض التوتر خلال الامتحان، لوجود نسبة صعوبة به، لكن ذلك لا يمنع انه كان هناك العديد من الأسئلة السهلة والمباشرة.
وأوضح إسلام محمد أن الامتحان كان به سؤال غير مفهوم لكن في المجمل في مستوى الطالب المتوسط، لكنه لم يكن صعبًا على الطلاب بشكل كبير.
وعلى العكس في البحيرة ، سادت حالة من الغضب والاستياء بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بسبب صعوبة امتحانات مادة الأحياء القسم العلمى شعبة علوم.
بينما اثني الطلاب على امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الادبى مؤكدين أنه فى مستوى الطالب المتوسط.
الطالبة منال عادل مرسى علمى علوم قالت إن امتحان الأحياء جاء فوق مستوى الطالب المتوسط وبه نقاط عديدة للاذكياء
لافتة إلى أن من وضعوا الإمتحانات لم يراعوا الظروف القهرية التى نعيش فيها بسبب كورونا.
فيما أكدت الطالبة ميرنا حمدى عبدالمنعم إجابتها على كافة أسئلة الأحياء قائلة بأن فترة الإجازة التى بين ايام الامتحانات ساعدتها كتير فى المراجعة.
وانتقد جمال عبد الحفيظ أحد أولياء الأمور لطالبة بالقسم العلمى القائمين على وضع أسئلة امتحانات الثانويه العامه قائلًا بأنهم لم يراعوا الظروف الصعبة التى تعرض لها الطلاب والطالبات وفزعهم ومدى قلق أهاليهم عليهم من إنتقال عدوى كورونا إليهم طوال الفترة السابقة.
وفي القليوبية تباينت آراء طلاب شعبة الرياضيات حول مستوى امتحان الاستاتيكا عقب انتهاء وقت الإجابة بلجان القليوبية.
واشتكى معظم الطلاب من صعوبة الامتحان مؤكدين أنه طويل وغير مناسب للوقت وبه أسئلة كثيرة غامضة وتحتاج لوقت أكبر للحل.
كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).
وفي الشرقية ، أكد أكد الطلاب ان امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) جاء في مستوي الطالب المتوسط بعيد عن الأسئلة المعقدة والغامضة لسيما نقطة واحدة والتي كانت تحتاج الي تفكير أكثر.