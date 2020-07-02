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ديني

الأزهر: 15 حالة غش بين الطلاب في امتحان الفيزياء بالشهادة الثانوية

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:03 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ان حالة من الارتياح الكبيرة كانت اليوم بين نفوس طلاب القسم العلمي عن امتحان الفيزياء التي مرت بسلام.

وقال خليل، في المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل امتحان الثانوية الأزهرية اليوم، عبر البث المباشر من صفحة الأزهر الشريف على فيسبوك، ، ان مادة الفيزياء تحظى باهتمام كثير من الطلاب يرجون فيها أعلى الدرجات ومعروف عنها بين الطلاب انها من المواد الصعبة قائلا "وان كنا نعتقد انها من المواد التي تحتاج إلى أعمال العقل والفكر، منوها انها كباقي مواد الأزهر تحتاج إلى أعمال العقل للوصول إلى النتيجة الصحيحة.

وعلق خليل، على شكوى بعض الطلاب ان إحدى نقاط الامتحان ليس لها اجابة، منوها أنه بالرجوع الي مستشار المادة تبين ان النقطة لها اجابة ولكن الطلاب لم يذاكروا المادة جيدا، ولكنها تحتاج إلى طالب متميز كي يعرف اجابتها.

وأكد انه تم رصد 10 حالات غش بواسطة التليفون المحمول و5 حالات غش ورقى، وتم الغاء ندب 14 عضوا من مراقبي اللجان لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفى.
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