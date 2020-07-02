دانا حمدان تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية فوق إحدى السيارات النادرة

خطفت الفنانة دانا حمدان الأنظار في جلسة التصوير الأخيرة التي حرصت فيها على ارتداء فستان احمر مكشوف وتسريحة شعر انسيابية تناسبت مع مكياجها الثقيل.





ظهرت دانا حمدان فوق إحدى السيارات الكلاسيكية النادرة موديل Mercedes-Benz SL 280 باللون الذهبي، التي أضافت لإطلالتها لمسات من العمق والغموض والأناقة.





تم طرح هذه مرسيدس بنز 280 SL في ديسمبر 1967 ويتم تصنيعها حتى 23 1971 على مر السنين ، تطورت W113 من سيارة رياضية إلى جولة كبيرة مريحة.





كانت الموديلات الأمريكية مجهزة عادة بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات وتكييف الهواء، وتأتي نماذج ناقل الحركة اليدوي مزودة بأربع سرعات قياسية أو بخمس سرعات ZF اختيارية.





في أوروبا، كان ناقل الحركة اليدوي بدون تكييف الهواء هو الأكثر شعبية، وتم بيع أكثر من نصف سيارات Mercedes-Benz 280SL في الولايات المتحدة.



