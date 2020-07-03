قطعت خلف البلد.. طيارة ورق تثير سخرية أهالي الإسماعيلية: افتكرناها شبح

انتشرت علي " الفيس بوك"، طيارة ورق علي شكل شبح لسيدة، وهو ما اثار سخرية رواد موقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك احدث تقاليع كورونا. معتبرين ذلك





تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك، وتويتر" بالإسماعيلية، صور مخلوق غريب يطير في سماء المحافظة، مما أثار رعب العديد من الأهالي.

وظهر في السماء مثل سيدة كأنها تطير مما أثار استغراب العديد من المواطنين.

وترجع قصة السيدة التي تطير في السماء، لطفل صنع طائرة ورقية على هيئة سيدة، وعند لعبه بها تبدو كأنها سيدة تطير في السماء.





وقال احد المتابعين ويدعي رضا السيد:" ان وزاره الصحه بقالها سنين بتحارب عشان تحديد النسل ومش عارفه، وواحد عبقري بطياره ورق قطع خلف البلد كلها".





فيما قال رمضان احمد ان ابناءه اعتادوا منذ إعلان الحظر اللهو بالطائرات الورقية بعد شراءها وانتشارها بقوة بين البائعين، وبالفعل الهتهم بعض الشيء نظرا لاغلاق النوادي ووقف ممارسة الأنشطة الرياضية.





واضافت سناء محسن، ربة منزل، ان الطائرة الورقية تمتاز باشكالها والوانها الجذابة ولكن الصورة المنتشرة حديثا لطائرة ورقية علي شكل شبح سيدة تثير الرعب .





مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية متمثله فى إدارة الطلائع مبادرة تحت شعار ( ارفع راسك فوق ) احتفالا بذكرى 30يونيه ، وذلك برفع الطائرات الورقيه المزينه بعلم جمهورية مصر العربية فى السماء. وفي سياق متصل، نظمت





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