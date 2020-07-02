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أخبار العالم

جلسة طارئة للحكومة الإسرائيلية بعد تزايد معدلات تفشي فيروس كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تعقد الحكومة الإسرائيلية جلسة طارئة وعاجلة بسبب عودة تفشي فيروس كورونا في البلاد.


وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة الصحة الإسرائيلية بضرورة تقليل عدد المشاركين في الصلوات وفي حفلات الزفاف، وكذلك تحديد عدد الزبائن في المطاعم والبارات.


وقال بنيامين نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري الخاص بأزمة فيروس كورونا، إن ثمن الخطأ في الصحة والاقتصاد على حد سواء يمكن ان يكون صعبا للغاية.


وأشار نتنياهو إلى أنه يدعم فرض الحد الأدني من القيود الضرورية من أجل وقف تفشي فيروس كورونا، بالتوازي مع الحفاظ على الاقتصاد. 


وأكد أعضاء المجلس على ضرورة تحديد المشاركين في أي تجمعات بما لا يزيد عن 20 شخصا.

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