الجيل: سنخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلة على الفردى والقائمة

قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن حزب الجيل سيخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة على مقاعد الفردى والقائمة، مشيرا إلى أن تحديد عدد المقاعد التى سيترشح عليها المرشحون متروك للمحافظات.





وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نريد خوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلة بقائمة وطنية تشمل كل الأحزاب الداعمة للدولة المصرية.





وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أننا نحتاج إلى تشكيل جبهة داخلية من الأحزاب ليس لديها رفاهية المنافسة ولكنها تصبح فى ظهر الدولة المصرية لمواجهة التحديات الحالية سواء الإرهاب فى سيناء أو أزمة سد النهضة.



