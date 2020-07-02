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محافظات

وفاة وكيل تموين البحيرة بعد إصابته بفيروس كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:11 م
وفاة وكيل تموين البحيرة
وفاة وكيل تموين البحيرة إثر اصابتة بفيروس كورونا
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جمالات الدمنهورى

سادت حالة من الأسى والحزن بين العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة اثر تلقيهم نبأ وفاة المهندس إسماعيل شلبى وكيل المديرية بعد صراع مع فيروس كورونا الذى أصيب وتم نقله لمستشفى الحجر الصحى بطنطا .


وكان المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أعلن عن وفاة المهندس إسماعيل شلبى وكيل المديرية إثر اصابته بفيروس كورونا اليوم الخميس على صفحة مديرية التموين.


وينعى وكيل الوزارة و جميع العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة المهندس اسماعيل شلبى وكيل المديريه داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.


وارتفعت معدلات حالات التعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 فى محافظة البحيرة إلى 1747 حالة وذلك بعد أن تم شفاء وخروج 58حالة جديدة من مستشفيات العزل والحجر الصحى بنطاق المحافظة .


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وكان  اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أعلن عن شفاء وخروج 58 حالة تعاف جديدة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح  إجمالي عدد المتعافين حتى مساء الاربعاء 1 يوليو 1747 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم. 


وأشاد بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.


وأكد اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

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