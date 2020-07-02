وفاة وكيل تموين البحيرة بعد إصابته بفيروس كورونا

سادت حالة من الأسى والحزن بين العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة اثر تلقيهم نبأ وفاة المهندس إسماعيل شلبى وكيل المديرية بعد صراع مع فيروس كورونا الذى أصيب وتم نقله لمستشفى الحجر الصحى بطنطا .





وكان المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أعلن عن وفاة المهندس إسماعيل شلبى وكيل المديرية إثر اصابته بفيروس كورونا اليوم الخميس على صفحة مديرية التموين.





وينعى وكيل الوزارة و جميع العاملين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة المهندس اسماعيل شلبى وكيل المديريه داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.





وارتفعت معدلات حالات التعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 فى محافظة البحيرة إلى 1747 حالة وذلك بعد أن تم شفاء وخروج 58حالة جديدة من مستشفيات العزل والحجر الصحى بنطاق المحافظة .



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وكان اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أعلن عن شفاء وخروج 58 حالة تعاف جديدة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء الاربعاء 1 يوليو 1747 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.





وأشاد بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

