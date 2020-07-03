علي فرحات: البرازيل تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على كورونا.. فيديو

أكد علي فرحات الصحفي اللبناني والمقيم في البرازيل أن مسئولية تفشي فيروس كورونا تقع عاتقها على الحكومة البرزيلية والرئيس جايير بولسونارو مؤكدا أنه كان من الممكن ان يتم إتخاذ خطوات واجراءت اجترازية لمواجهة كورونا قبل أن يتم انتشاره فى شهر مارس الماضي.





وأضاف فرحات خلال مداخلة عبر تطبيق skype أنه قبل انتشار كورونا احتفلت البرازيل بالكرنفال وحدث استخفاف بالمرض مشيرا إلى أن الرئيس البرازيلي قد وصف المرض بأنه بأنفلونزا عادية .





وتابع الصحفي اللبناني المقيم بالبرازيل أن الواقع الأن أصبح صعب داخل الدولة مؤكدا أن البرازيل تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على المرض.





واشار علي فرحات إلى أن الشعب البرازيلى يعانى من التقصير فى شئون الخدمات الطبية والإجتماعية إضافة إلى إصابته بجائحة كورونا ولا يجد دعم من الحكومة من اجل الحجر الصحي وساءت ألأمور كثيرا ومن المرجح استمرار تلك المعاناة.





أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد بالبلاد، تجاوزت حاجز الـ 60 ألفا، بعد تسجيل 1038 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.











