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شريهان أبو الحسن: الطرف الثالث لحل مشكلة زوجية لابد أن يتمتع بالثقة لديهما

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:30 م
شريهان ابو الحسن
شريهان ابو الحسن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إنه في حال حدوث أزمات أو مشاكل بين الزوجين عليهما البحث عن طرف ثالث لحل تلك الأزمات، منوهة الى انه شرط أن يكون هذا الطرف قريبا من كل منهما، ولا ينحاز إلى أحدهما.


وأضافت أبو الحسن، من خلال تقديمها برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة One، أن الطرف المحايد يجب أن يكون له ثقة عند كل من الزوج والزوجة حتى يستطيع حل المشكلة بينهما، ويستطيع أن يتقبل كل منهما رأيه.


وأشارت إلى أن الطرف الثالث الذى يتم الاعتماد عليه في حل المشكلة بين الزوجين لابد أن يكون الجميع متفقا عليه وعلى وجوده لحل الأزمة، وأن يكون هناك رضا بكل ما سيقوله.


وتابعت هايدى كرم من جانبها ، أن هناك مستشارا للعلاقات الزوجية ليكون محايدا بشكل كبير وفى نفس الوقت سيقوم بالحكم بطريقة متخصصة وحل المشاكل بطريقة واقعية .
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