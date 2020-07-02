AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يواصل توزيع الكمامات والمطهرات بـ كفر الشيخ..صور

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:45 م
مستقبل وطن يواصل
مستقبل وطن يواصل توزيع الكمامات والمطهرات بـ كفر الشيخ..صور
Advertisements
محمود زيدان
واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، توزيع الكمامات، والمطهرات المجانية، على المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار خطة الدولة، لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى، لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.


وقامت أمانة بندر كفرالشيخ، بتوزيع الكمامات على المواطنين، بموقف كفرالشيخ العمومى، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.


وقال جعفر، إن أمانة بندر كفرالشيخ بقيادة طارق رشوان، أمين الحزب بالبندر، قامت بتوزيع ألف كمامة، وكمية من المواد المطهرة، على المواطنين، بموقف سيارات الاجرة العمومى، الذى يضم سيارات الأجرة بمحافظات الجمهورية، فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور محمد عامر، أمين تنظيم البندر، وعلاء مرزوق، أمين شباب البندر.


جاء ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، وفى إطار الفعاليات والمبادرات، التى ينفذها الحزب فى جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين.
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يواصل توزيع الكمامات والمطهرات بـ كفر الشيخ..صور
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يواصل توزيع الكمامات والمطهرات بـ كفر الشيخ..صور
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يواصل توزيع الكمامات والمطهرات بـ كفر الشيخ..صور
لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يواصل توزيع الكمامات والمطهرات بـ كفر الشيخ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يواصل حملة مواجهة كورونا فى كفرالشيخ .. صور

مستقبل وطن يوزع كراتين غذائية و100 طن بطاطس في كفر الشيخ.. صور

مستقبل وطن يوزع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية في كفر الشيخ.. صور

حياة كريمة.. مستقبل وطن يوزع 7 آلاف كرتونة غذائية في كفرالشيخ

لمواجهة كورونا.. حملة جديدة لمستقبل وطن لتطهير وتعقيم القرى بـ كفر الشيخ.. صور

لمجابهة كورونا.. مستقبل وطن يواصل حملات تطهير وتعقيم قرى كفر الشيخ

ترشيحاتنا

ضد شلل الأطفال.. الصحة تناشد الأسر بتطعيم أطفالهم بالسولك

فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور

خالد الجندي: لا يوجد طلاق شفوي لتغير الفقه بنشأة الدولة

بث مقاطع فيديو خادشة للحياء.. تجديد حبس فتاة التيك توك ريناد عماد

المقاولون العرب لـ صدى البلد: إعلان صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي خلال 3 أيام

فرنسا: تصريحات السفير التركي عن حادث الفرقاطات منحازة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على المحجبات.. إطلالات عرضت ميس حمدان للانتقاد

فرق اللون كشف الجريمة .. متسولة الفيوم سجلت طفل لقيته فى الشارع باسمها.. صور

بجمسبوت مشجر.. جوهرة تفاجئ متابعيها بإطلالة محتمشة