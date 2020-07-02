لمواجهة كورونا..مستقبل وطن يواصل توزيع الكمامات والمطهرات بـ كفر الشيخ..صور

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، توزيع الكمامات، والمطهرات المجانية، على المواطنين بمراكز ومدن المحافظة، فى إطار خطة الدولة، لمواجهة فيروس كورونا.





يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعى، لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف ، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.









وقامت أمانة بندر كفرالشيخ، بتوزيع الكمامات على المواطنين، بموقف كفرالشيخ العمومى، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة.









وقال جعفر، إن أمانة بندر كفرالشيخ بقيادة طارق رشوان، أمين الحزب بالبندر، قامت بتوزيع ألف كمامة، وكمية من المواد المطهرة، على المواطنين، بموقف سيارات الاجرة العمومى، الذى يضم سيارات الأجرة بمحافظات الجمهورية، فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور محمد عامر، أمين تنظيم البندر، وعلاء مرزوق، أمين شباب البندر.









جاء ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، وفى إطار الفعاليات والمبادرات، التى ينفذها الحزب فى جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين.