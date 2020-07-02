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تعليم

مقطع فيديو لأطباء الجلدية بمستشفى الأحرار التعليمي يلخص دورهم في التصدي لكورونا .. شاهد

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:19 م
صدى البلد
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قسم التعليم
قام أطباء قسم الامراض الجلدية بمستشفى الاحرار التعليمى  برئاسة الدكتورة رشا بشير، بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يوضح مساهمة أعضاء القسم في مكافحة جائحة كورونا .
 

وذلك لنشر روح الأمل في أطباء القسم ومرضى المستشفى خاصة ان أعضاء قسم الامراض الجلدية قدموا نموذجا في التفاني في العمل من خلال قيامهم بكافة الواجبات التي ألقيت على عاتقهم خلال الفترة الماضية واستمرار عملهم لمدة اربعة أيام متتالية (٩٦ ساعة عمل متواصل) في كل أسبوع في الفرز الاول لمكافحة جائحة كورونا . 


وقدمت رئيس القسم كل الشكر  والثناء لكل من شارك في هذه المهمة العظيمة من أطباء الجلدية وذلك في ضوء تكليفات الدكتور عبدالكريم العراقي مدير المستشفي وطبقا  لتوجيهات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة ، اضافة الى تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان .
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