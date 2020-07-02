خبير بجامعة هانكوك: كوريا الجنوبية اتخذت إجراءات صارمة تحسبا لموجة ثانية لـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور شريف هيكل استاذ القانون الاقتصاي بجامعة هانكوك بكوريا الجنوبية ان هناك موجة ثانية لفيروس كورونا، مؤكدا أن المرض انتشر فى عدد من المناطق وكان معدل الإصابات أقل من 10 حالات يوميا.





وأضاف هيكل خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه ظهرت حالات فردية فى بعض الاماكن، ثم انتشار في المناطق السكنية، مما أدى بالسلطات الكورية إلى إتخاذ إجراءات جديدة.





وتابع استاذ القانون الاقتصاي بجامعة هانكوك أنه كان متوقعا ان موسم الإنفلونزا الموسمية سوف يكون معه موجة ثانية لفيروس كورونا، مؤكدا أنه تم إتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع الحرص على التباعد الإجتماعي.





وأشار هيكل إلى أن الحكومة الكورية لم تعلن بعد عن الاغلاق الجزئي او الكلى حتى هذه اللحظة ولكن هناك اجرءات صارمة تعتمد على الاختبار والتعقب والعلاج.





وعن تعامل مصر مع فيروس كورونا، قال استاذ القانون الاقتصاي بجامعة هانكوك بكوريا الجنوبية أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات حازمة لمواجهة المرض لم يكن يتوقعها.



