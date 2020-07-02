في عهد الإخوان | ميرى: الغرياني ومكى دورهما أسود تجاه القضاء.. فيديو

قال الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن جماعة الإخوان الارهابية كانت تهدف إلى أخونة القضاء أثناء توليها الحكم، لافتا أنه كان للمستشار حسام الغرياني والمستشار أحمد مكى دور أسود في هذا الشأن.









وتابع ميرى خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز" أن المستشار حسام الغريانى كان رئيسا للجنة اعداد دستور الاخوان، تقدم ضده ببلاغ بسبب فضحه فى خبر صحفي ما تفعله جماعة الإخوان فى اختيار أعضاء النيابة العامة، حيث اتهمه بـ 7 اتهامات عقوبتها الحبس.





وأكد رئيس تحرير الأخبار،قائلا:" كنت شاهد على جرائم المستشار حسام الغريانى فى حق القضاء آنذاك".





وأوضح أن المستشار أحمد مكى كان من المفترض أن يكون حلقة الوصل بين النيابة والقضاء،وكان دائما يتحدث عن استقلال القضاء، ولكن بعد تعيينه وزيرا للعدل فى عهد الاخوان تحول إلى الصوت الذى يرهب القضاة لفرض قرارات جماعة الإخوان.









وأشار إلى أن المستشار عبد المجيد محمود كشف التفاصيل السابق الإشارة إليها فى حواره مع الأخبار.





وتابع خالد ميرى، أن محمد مرسى، استدعى النائب العام، والمسئول عن أمن الدولة والأمن الوطنى والمسئول عن وزارة الداخلية وقتها، وذلك لـ حبس النائب مصطفى بكرى بسبب مقال كتبه.