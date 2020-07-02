المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعقد اجتماعا برئاسة مصر

عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب اجتماعا افتراضيا "عن بعد" اليوم "الخميس "، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من، الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، والكويت، وليبيا ومشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.









وصرح مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الوزير مفوض عبد المنعم الشاعري بأنه تم اعتماد 30 نشاطا شبابيا ورياضيا منها 13نشاطا" أون لاين" والباقي اعتياديا بداية من السنة القادمة وحتى نهايه شهر إبريل، كما تم تأجيل مناقشة موضوع "بغداد عاصمة الشباب العربي "والدورة العربية الرياضية الكبري".









وأضاف أنه في إطار التحديات التي طرأت على المنطقة العربية والعالم بشأن التعامل مع تبعات جائحة كوفيد 19" فيروس كورونا المستجد " وما ترتب عليها من قيود وتجميد للفعاليات والأنشطة الشبابية والرياضية وما يتطلبه الوضع الراهن من إيجاد بديل يمكن من خلاله تنفيذ الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية وكيفية دعم الشباب العربي في ظل تلك الجائحة، دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الشباب والرياضة- الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) إلى عقد اجتماعات المجلس ومكتبه التنفيذي "عن بعد" online.









وأوضح أن المكتب التنفيذي قام بالإعداد لأعمال الدورة العادية ال 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب "عن بعد online " يوم الأحد المقبل ، برئاسة موريتانيا.