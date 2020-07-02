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رياضة

بعد الإعلان عن موعد استئناف الدوري رسميا.. مباريات الزمالك المتبقية رغم موقف النادي

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:12 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بعد قرار الحكومة وحسم اتحاد الكرة، الأمر بعودة بطولة الدوري الممتاز. 

ورغم تصريحات حمادة أنور عضو مجلس الإدارة أن،النادي لم يتسلم اي إخطار رسمي من اتحاد الكرة المصري بموعد استئناف الدوري أو إلغاء البطولة أو أي خطاب رسمي بشأن قرار المسابقات. 

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 18 مباراة، لاسيما وأنه خاض 16 فى الفترة الماضية وحقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل فى أربع مباريات وخسر في ثلاثة. 

وكانت آخر مباراة خاضها الزمالك قبل توقف مسابقة الدورى بسبب فيروس كورونا أمام فريق الأهلي، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بسبب عدم حضور الزمالك للملعب، وتم خصم ثلاث نقاط من الأبيض. 

وإليكم مباريات الزمالك المتبقية لإنهاء بطولة الدوري.. 

الزمالك × الاتحاد السكندري 
الزمالك × المصري البورسعيدي
الزمالك × مصر للمقاصة
الزمالك × نادي مصر
الزمالك × الآهلي
الزمالك × المقاولون العرب
الزمالك × انبي
الزمالك × بيراميدز
الزمالك × طلائع الجيش
الزمالك × سموحة
الزمالك × الانتاج الحربي
الزمالك × اسوان
الزمالك × طنطا
الزمالك ×الجونة
الزمالك × المصري البورسعيدي
الزمالك × وادي دجلة
الزمالك × حرس الحدود
الزمالك × الاسماعيلي
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