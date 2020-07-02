تجارة حلوان : 4 إجراءات احترازية يجب على الطلاب اتباعها خلال فترة الامتحانات
الخميس 02/يوليه/2020 - 07:44 م
جامعة حلوان
أعلن الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة جامعة حلوان ان امتحانات كلية التجارة بالجامعة تبدأ يوم 22 يوليو وتستمر الى يوم 18 أغسطس، ليكون الفارق بين المادة والأخرى 3 ايام على الاقل ويكون عدد ايام الامتحان 7 أيام .
وأوضح انه غير مسموح للطلاب بتسليم اى نوع من التكليفات ايام الامتحانات لعدم انتقال العدوى ، ويجب ان يسلم بنظام إلكترونى و يحول الى «pdf » وغير مسموح بالتسليم الورقى .
و عن الإجراءات الاحترازية التى يجب ان يتبعها الطالب خلال فترة الامتحانات:
1- ارتداء الكمامة إجباريا داخل الجامعة وقاعات الامتحانات
2- لا يسمح بتداول اى نوع من الأدوات بين الطلاب لمنع انتشار العدوى
3- يجب على كل طالب حمل زجاجة مياه خاصة به
4- يجب على كل طالب حمل المطهر الخاص به