تجارة حلوان : 4 إجراءات احترازية يجب على الطلاب اتباعها خلال فترة الامتحانات









وأوضح انه غير مسموح للطلاب بتسليم اى نوع من التكليفات ايام الامتحانات لعدم انتقال العدوى ، ويجب ان يسلم بنظام إلكترونى و يحول الى «pdf » وغير مسموح بالتسليم الورقى .









و عن الإجراءات الاحترازية التى يجب ان يتبعها الطالب خلال فترة الامتحانات:













1- ارتداء الكمامة إجباريا داخل الجامعة وقاعات الامتحانات





2- لا يسمح بتداول اى نوع من الأدوات بين الطلاب لمنع انتشار العدوى





3- يجب على كل طالب حمل زجاجة مياه خاصة به





4- يجب على كل طالب حمل المطهر الخاص به







