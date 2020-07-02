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تعليم

تجارة حلوان : 4 إجراءات احترازية يجب على الطلاب اتباعها خلال فترة الامتحانات

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:44 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة جامعة حلوان ان امتحانات كلية التجارة بالجامعة تبدأ يوم 22 يوليو وتستمر الى يوم 18 أغسطس، ليكون الفارق بين المادة والأخرى 3 ايام على الاقل ويكون عدد ايام الامتحان 7 أيام .


وأوضح انه  غير مسموح للطلاب بتسليم اى نوع من التكليفات ايام الامتحانات لعدم انتقال العدوى ، ويجب ان يسلم بنظام إلكترونى و يحول الى «pdf »  وغير مسموح بالتسليم الورقى . 


و عن الإجراءات الاحترازية التى يجب ان يتبعها الطالب خلال فترة الامتحانات: 



1- ارتداء الكمامة إجباريا داخل الجامعة وقاعات الامتحانات 

2- لا يسمح بتداول اى نوع من الأدوات بين الطلاب لمنع انتشار العدوى 

3- يجب على كل طالب حمل زجاجة مياه خاصة به 

4- يجب على كل طالب حمل المطهر الخاص به 


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