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متضرر من سور غرب الجولف: الجدار تسبب في قطع 4 ميادين.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:35 م
أحد المتضررين من
أحد المتضررين من سور غرب الجولف
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محمود محسن
قال المستشار رأفت السكري أحد المتضررين من اقامة سور منطقة غرب الجولف انه لا يوجد رخصة مبان للسور، مؤكدا أنه اذا كانت الموافقة على هذا السور تمت في عهد سابق فكان من ناحية الطريق الدائرى وليس وسط الشارع.


وأضاف السكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد  أنه منذ عام 2012 صدر قرار بإزالة السور وهو الفاصل بين غرب الجولف وامتداد أرض الجولف.

وتابع أحد المتضررين من اقامة سور منطقة غرب الجولف  انه لا يمكن لاى مسئول في الدولة إعطاء الموافقة على  بناء سور بمنتصف الشارع بطول 1050 مترا بين غرب الجولف وامتداد ارض الجولف مما تسبب في أنه قطع 4 ميادين.


وأشار المستشار رأفت السكري إلى أن وزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز التجمع الخامس قرروا تنفيذ قرار ازالة السور وكان محددا يوم 14 يونيو الماضي ولكن في اليوم الذي قبله  صدر قرار بتأجيل الإزالة .

وتابع: "مش قادرين نطور المنطقة والمدينة بسبب هذا السور". 

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