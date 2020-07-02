لزيادة الأرباح.. برلماني يطالب بتوجيه الاستثمار في مشروعات التنقيب عن الذهب

قال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ضبط الانفاق هو عملية مستدامة من المفترض أن تقوم بها وزارة التخطيط بشكل مستمر وفى ظل وجود فيروس كورونا أصبحت ضرورية جدًا.
وأكد "بدراوى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة توجيه الاستثمارات العامة فى المشروعات الصناعية والزراعية والتعدينية مثل التنقيب عن الذهب وغيرها التى يكون لها أرباح كبيرة تصب فى صالح الدولة، وتأجيل ومراجعة المشروعات الاخرى التى بشكل مؤقت حتى يتم الاستفادة من هذه المشاريع الضخمة.
وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة أن تقوم الحكومة بعمل دراسة جدوى لجميع المشاريع للتأكد من كونها تضيف أرباحا وعوائد مالية مثل مشروعات الإسكان ومشروعات الطاقة الكهربائية ويجب مراجعة العائد وترتيب الأولويات.