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برلمان

لزيادة الأرباح.. برلماني يطالب بتوجيه الاستثمار في مشروعات التنقيب عن الذهب

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:41 م
الذهب
الذهب
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حسن رضوان
قال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ضبط الانفاق هو عملية مستدامة من المفترض أن تقوم بها وزارة التخطيط بشكل مستمر وفى ظل وجود فيروس كورونا أصبحت ضرورية جدًا.



وأكد "بدراوى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة توجيه الاستثمارات العامة فى المشروعات الصناعية والزراعية والتعدينية مثل التنقيب عن الذهب وغيرها التى يكون لها أرباح كبيرة تصب فى صالح الدولة، وتأجيل ومراجعة المشروعات الاخرى التى بشكل مؤقت حتى يتم الاستفادة من هذه المشاريع الضخمة.


وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة أن تقوم الحكومة بعمل دراسة جدوى لجميع المشاريع للتأكد من كونها تضيف أرباحا وعوائد مالية مثل مشروعات الإسكان ومشروعات الطاقة الكهربائية ويجب مراجعة العائد وترتيب الأولويات.


وكان ذلك بعد أن استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوابط الخاصة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ظل تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


وأشارت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى وجود ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات، بتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية، وإعادة توجيهها إلى مشروعات ذات عائد تنموي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العامة.
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