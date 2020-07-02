لزيادة الأرباح.. برلماني يطالب بتوجيه الاستثمار في مشروعات التنقيب عن الذهب

ستعرضت الدكتورة هالة السعيد،

والتنمية الاقتصادية، الضوابط الخاصة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ظل تداعيات جائحة

المستجد.

وكان ذلك بعد أن ا