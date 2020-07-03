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تعليم

أستاذ طب بيطري: طلاب الكليات العملية أكثر التزامًا بقواعد الأبحاث

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ثابت البطل
قال الدكتور وائل بهجت أستاذ الطب البيطري، إن الأبحاث المقدمة من طلاب سنوات النقل في الكليات العملية، مثل الطب، والهندسة، والطب البيطري، اختلفت عن نظيرتها من طلاب الكليات النظرية، لطبيعة الدراسة في هذه الكليات، فالدارسون يقومون بعمل أبحاث بصفة مستمرة  كجزء من التكليفات التي يطلبها منهم أعضاء هيئات التدريس.


وأضاف بهجت أن هذا لا يعنى أن الصورة وردية تمامًا في الكليات العملية ولكن، نسبة بسيطة جدا من الطلاب تكون الأخطاء منهم في توثيق المصادر والمراجع بشكل جيد في البحث، وهذه النسبة تمثل حوالى ١٠٪؜ من الطلاب.

وتابع أنه لكي يتم تحسين مستوى الطلاب وقدراتهم على عمل الأبحاث بالمستوى المطلوب، لا بد من إنشاء منصة تعليمية موحدة للجامعات وتدريب الطلاب على العمل البحثي، وليس الحفظ والتلقين فقط.

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