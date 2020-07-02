إعادة ترتيب الأولويات..الحكومة: ضوابط لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة.. إنشاء مشاريع تنموية لصالح الدولة ضرورة.. ومطالب بمراجعة بند الدعاية والإعلان فى الهيئات الاقتصادية

- اقتصادية النواب تطالب بمراجعة بند شراء السلع والخدمات ومصروفات الهيئات

- برلمانى يطالب بتوجيه الاستثمار فى مشروعات التنقيب عن الذهب

- نائب يطالب بتوجيه الاستثمارات العامة فى إنشاء مصانع جديدة













استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوابط الخاصة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ظل تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء ، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



وأشارت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى وجود ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات، بتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية، وإعادة توجيهها إلى مشروعات ذات عائد تنموي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العامة.









وحول هذا الامر، استطلع موقع "صدى البلد"، آراء عدد من نواب البرلمان، الذين اكدوا جميعا، ضرورة مراجعة بند الاستثمارات الخاص بالموازنة بالاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة التي تم تحديد مبلغ لها بحوالى 280 مليار جنيه، مؤكدين أن هذه المبالغ ينبغى أن يكون لها عوائد من هذه الاستثمارات تصب فى صالح الدولة.







