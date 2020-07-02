إعادة ترتيب الأولويات..الحكومة: ضوابط لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة.. إنشاء مشاريع تنموية لصالح الدولة ضرورة.. ومطالب بمراجعة بند الدعاية والإعلان فى الهيئات الاقتصادية

-اقتصادية النواب تطالب بمراجعة بند شراء السلع والخدمات ومصروفات الهيئات
- برلمانى يطالب بتوجيه الاستثمار فى مشروعات التنقيب عن الذهب
- نائب يطالب بتوجيه الاستثمارات العامة فى إنشاء مصانع جديدة
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوابط الخاصة بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ظل تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى وجود ضرورة لإعادة ترتيب الأولويات، بتحقيق وفر من أوجه الصرف غير الحتمية، وإعادة توجيهها إلى مشروعات ذات عائد تنموي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العامة.
وحول هذا الامر، استطلع موقع "صدى البلد"، آراء عدد من نواب البرلمان، الذين اكدوا جميعا، ضرورة مراجعة بند الاستثمارات الخاص بالموازنة بالاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة التي تم تحديد مبلغ لها بحوالى 280 مليار جنيه، مؤكدين أن هذه المبالغ ينبغى أن يكون لها عوائد من هذه الاستثمارات تصب فى صالح الدولة.
أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تجاه الحكومة لـ ضوابط لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة، مؤكدًا أن البرلمان طالب كثيرًا من خلال اللجنة الاقتصادية بضرورة ترتيب الأولويات ووضع ضوابط لترشيد الإنفاق.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن الموازنة الجديدة تضمنت باب شراء السلع والخدمات بمبلغ 100 مليار جنيه برغم أن العام الماضى كان المبلغ المخصص لهذا الباب 75 مليار جنيه فقط لذا يجب النظر فى هذا الأمر واتباع سياسة ترشيد الإنفاق وينبغى أن تقوم الحكومة أيضا بمراجعة مصروفات الهيئات الاقتصادية والحكومية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة بند الاستثمارات الخاص بالموازنة بالاستثمارات الحكومية لتوفير فرص عمل جديدة التي تم تحديد مبلغ لها بحوالى 280 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه المبالغ ينبغى أن يكون لها عوائد من هذه الاستثمارات تصب فى صالح الدولة.
ومن جانبه، قال محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ضبط الانفاق هى عملية مستدامة من المفترض أن تقوم بها وزارة التخطيط بشكل مستمر وفى ظل وجود فيروس كورونا أصبحت ضرورية جدًا.
وأكد "بدراوى" لـ"صدى البلد"، على ضرورة توجيه الاستثمارات العامة فى القطر الثلاثة وهما المشروعات الصناعية والزراعية والتعدينية مثل التنقيب عن الذهب وغيرها التى يكون لها أرباح كبيرة لصالح الدولة، وتأجيل ومراجعة المشروعات الاخرى التى بشكل مؤقت حتى يتم الاستفادة من هذه المشاريع الضخمة.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن ضرورة أن تقوم الحكومة بعمل دراسة جدوى لجميع المشاريع للتأكد من كونها تضيف أرباح وعوائد مالية مثل مشروعات الإسكان ومشروعات الطاقة الكهربائية يجب مراجعة العائد وترتيب الأولويات.
كما، طالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة توجيه الاستثمارات العامة فى إنشاء مصانع يكون لها عائد تنوي على المواطن والدولة مما تساهم في ترشيد الإنفاق وتحقيق المنفعة المشتركة.
وأكد "السيد" لـ"صدى البلد"، أن هناك بنودا فى الموازنة العامة بالدولة لا يمكن التفريط بها او تقليلها مثل المنتجات الخاصة بالتموين مثل الزيت الذي يتم استيراده من الخارج والقمح والسكر وغيره، لافتًا الى أن هناك امور اخرى يمكن النظر الى الأولويات منها مثل السولار والوقود ووسائل النقل والانتقال يمكن مراجعتها.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن من ابرز الأمور أيضا التي يمكن تأجيلها تجديد عربات الخاصة بالهيئات الاقتصادية مصاريف النقل والانتقال والدعاية والإعلان، مطالبًا بضرورة دراسة الاسواق الافريقية والعربية من خلال المجموعة الاقتصادية المشتركة بين الوزراء لفتح أسواق جديدة وانشاء مصانع.