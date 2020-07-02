عميد تجارة حلوان: إعلان جداول امتحانات الدراسات العليا.. وعلى الدارسين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال الدكتور نشأت الوكيل القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، تم إعلان جداول امتحانات طلاب الدراسات العليا، لجميع البرامج ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات 17 يوليو وتنتهى 25 يوليو.





وأشار إلى أن الجامعة مستعدة للامتحانات وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الدارسين من طلاب الدراسات العليا.





وأضاف أنه يجب على طلاب الدراسات العليا الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل لمنع الزحام والتجمعات.









وأوضح أنه يجب على المتقدمين لامتحانات الدراسات العليا الالتزام ببعض التعليمات و هى :





1- عدم تبادل الأدوات الشخصية منعا لانتشار الأمراض





2- حمل المطهرات الشخصية من الكحول





3- الالتزام بارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان







