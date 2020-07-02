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تامر أمين يعلن تفاصيل تغيير برنامج آخر النهار

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:10 م
الإعلامى تامر أمين
الإعلامى تامر أمين
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البهي عمرو
قال الإعلامى تامر أمين، إن برنامج آخر النهار اليوم يعتبر الأخير فى هذا الموعد وأنه سيتم تعديل موعد بث البرنامج بداية من الغد، موضحًا أن البرنامج سيبدأ من الساعة التاسعة مساء بدلا من الثامنة.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن  برنامج آخر النهار سيكون طوال أيام الأسبوع.


وأشار أمين، إلى أن الزميل محمود سعد " خلى بينا" وهيكون برنامجه منفصل عن آخر النهار وسيقدم " باب الخلق" فى الساعة الثامنة".  


وأوضح تامر أمين، أن الإعلامي محمد الباز سيشاركه برنامج آخر النهار من غد الجمعة.


ولفت إلى أن الباز سيكون هدية آخر النهار لجمهوره، والباز سيكون أيام الجمعة و السبت والأحد وباقى الأسبوع سيكون هو مقدم البرنامج.

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