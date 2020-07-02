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بعد توجيهه أولياء أمور طلاب الثانوية بالانصراف.. محافظ البحر الأحمر: ولادكم ولادي متقلقوش

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:15 م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وجهت أولياء أمور الثانوية العامة بضرورة الانصراف من أمام اللجان حرصا على مصلحة الطلاب.

وأضاف خلال مداخلته في حلقة برنامج "خط أحمر" تقديم الاعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "قلت لأولياء الأمور ولادكم ولادي متقلقوش أنا هطمن عليهم بنفسي".


تابع: كثافة الطلاب ليست كبيرة بالمحافظة، لافتا إلى أن أولياء الأمور يتمتعون بقدر كبير من الوعي وهناك حرص كبير من الطلاب على تطبيق الإجراءات الاحترازية.


وأكمل: نسعى لتوفير جو هادئ ومناسب للطلاب، وهناك عمليات تعقيم للجان تتم باستمرار. 
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