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محافظات

ماتت حامل في السابع.. أب يتبرع بسيارة نقل موتى كورونا بعد وفاة ابنته بالفيروس.. صور

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:01 م
اب يتبرع بسيارة نقل
اب يتبرع بسيارة نقل موتى كورونا بعد وفاة ابنته بها ..صور
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شمس يونس

لتخليد ذكرى وفاة ابنته قام والد المهندسة منى الخضيري احمد والذى توفيت اثر اصابتها بفيروس كورونا " كوفيد – 19 " بمحافظة الاقصر  ، بتوفير سيارة  نقل موتى المصابين بالفيروس كصدقة جارية على روحها .


وقال" خضري "  بان ابنته  قد أصيبت بالفيروس وهى حامل بالشهر السابع وتوفيت هى ومولودها متأثرة بالفيروس فقرر شراء سيارة وتخصيصها لنقل ضحايا فيروس كورونا بالمجان الى مثواهم.


واضاف  بانه على علم بان الكثير يرفض نقل ضحايا فيروس كورونا خاصة بان مدينة اسنا بها مستشفي للعزل الصحي فقرر ان تكون هذه السيارة صدقة جارية على روح ابنته والتى كانت دائما تقوم باعمال الخير



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وكان قد توفيت  بالشهر الماضي المهندسة منى خضيرى عضو مجلس نقابة المهندسين سابقًا، وصاحبة مشروع "أيكو طاقة" وهى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


 

و تقدمت  نقابة المهندسين بمحافظة الأقصر، فى بيانا لها للمهندس محمدربيع زوج  المهندسة منى خضيرى أحمد مؤسس شركة الخضيري للبيوجاز، خالص العزاء فى زوجته وجنينها  سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بخالص رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان

ماتت حامل في السابع.. أب يتبرع بسيارة نقل موتى كورونا بعد وفاة ابنته بالفيروس.. صور
ماتت حامل في السابع.. أب يتبرع بسيارة نقل موتى كورونا بعد وفاة ابنته بالفيروس.. صور
ماتت حامل في السابع.. أب يتبرع بسيارة نقل موتى كورونا بعد وفاة ابنته بالفيروس.. صور
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