باعتبارها أحد مشروعات 30 يونيو.. قناة السويس: نستهدف مرور 100 سفينة يوميا مع بداية 2023

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على افتتاح قناة السويس فى زمن قياسى، كأحد المشروعات الضخمة التى تمت بعد ثورة 30 يونيو.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، أنه كان مخططا لحفر قناة السويس الجديدة 3 سنوات،ولكن الرئيس عبد الفتاح أصدر قرارا بافتتاحها خلال عام واحد فقط.





وتابع قائلا:" تمكنا من افتتاح قناة السويس قبل انتهاء السنة بـ 11 يوما، لافتا إلى أن ما تم حفره من الرمال يعادل 10 أضعاف حجم السد العالى".

وأكد الفريق أسامة ربيع، أنه بعد نجاح قناة السويس نجحت كل المشاريع العملاقة التي أنشأتها الدولة المصرية.





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن إنشاء القناة جاء بتخطيط، وتنفيذ وتمويل مصر، لافتا إلى أنه تم التفكير فى الاقتراض لتنفيذ المشروع، ولكن الرئيس السيسى وضع ثقته فى الشعب المصرى، وبالفعل تم جمع 64 مليار جنيه خلال 8 ايام فقط نتيجة لثقة الشعب فى رئيسه ودولته.





وأشار الفريق أسامة ربيع إلى ان قناة السويس مصنفة الاول عالميا من حيث زمن عبور السفن، الأمان، الاعماق.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس، نستهدف فى 2023 مرور 100 سفينة خلال اليوم الواحد فقط.