وزيرة الهجرة: ترجمنا فيلم الممر للعرض على منصة watch it.. فيديو

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم ، إلى أن وزارة الهجرة تهتم بالجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج، وتعمل على زرع بذرة الانتماء والوطنية داخلهم، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تتعاون مع وزارة الدفاع لتنظيم برامج لزيارات شباب الجيل الثانى والثالث من الخارج وتم تنظيم رحلات لهم وإلقاء محاضرات فى أكاديمية ناصر العسكرية للتعرف على الأمن القومى المصرى وزيارة الصاعقة والمظلات والبرلمان المصرى.





وأكدت أن مصر لديها تحديات في الخارج، ولا بد أن يتم تعريف الجيل الثاني والثالث والمصريين في الخارج بشكل عام بالتحديات التي تواجهها مصر؛ لكونهم سفراء وجنود للدفاع عن الدولة المصرية في الخارج.









وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنها حرصت على ترجمة آخر 3 حلقات من مسلسل "الاختيار" لعرض المعركة وتفاصيل احترام الجندي لقائده، وتفاصيل العمليات الإرهابية وقوة الجيش والشرطة المصرية، ونشر عبر موقع الوزارة، وبعد نجاح التجربة تم ترجمة فيلم "الممر"، وتسليمه لعرضه على منصة "watch it"، مشيرة إلى أنه سيتم أيضًا عرض بعض الأعمال الثقافية مثل المسرحيات والحفلات الفنية المختلفة.









وأوضحت أن مبادرة عرض الأعمال الوطنية بمنصة "watch it"، للمصريين بالخارج، تهدف لمساعدتهم في التعرف على تحديات الدولة المصرية، مؤكدة أن الأعمال الفنية الوطنية توضح للأجيال الجديدة من المصريين في الخارج قيمة الوطن.









وأكدت أن الوزارة على تواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، ومستمرون فى مبادرة العودة للجذور، وأوضحت أن الوزارة تقدر الإجراءات الاحترازية التى تتم فى جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا، موضحة أن الحياة لن تفتح فى يوم وليلة.





وعلقت وزيرة الهجرة على الكمامة التي ظهرت بها فى أحد اللقاءات، و قالت أن الفنانة الجميلة راندا فؤاد وزميلة لها هى من اهدت تلك الكمامة لي، وأن الكمامة عليها نقوش فرعونية، وأكد أنها تعمل طول الوقت على تشجيع تلك الأشياء.



