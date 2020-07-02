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أخبار العالم

الخطوط الجوية الكويتية تستأنف الرحلات أول أغسطس

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الخميس، استئناف رحلات الركاب اعتبارا من الاول من أغسطس المقبل. 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وكذلك شفاء 675 حالة. 

ووقالت الصحة الكويتية أنه تم شفاء 675 حالة من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي المتعافين إلى 38390 حالة.

وفي سياق منفصل قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن كبار الأطباء حذروا الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ممن ظهرت عليهم أعراض شديدة، من أنهم قد يكونون عرضة لاضطراب ما بعد الصدمة.

وكشف الأطباء، إن المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة أو علاج في المستشفى، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بمشكلات في الصحة العقلية بسبب الصدمة النفسية الناجمة عن مكافحة العدوى.
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