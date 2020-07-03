المناطق الأثرية تتخلص من كورونا.. برنامج لافتتاح المتاحف خلال أسابيع.. برلمانيون: تقديم حوافز سياحية لجذب السائحين إلى مصر ضرورة.. والتدفق السياحي نهاية العام

- لمنع انتشار كورونا.. اقتصادية النواب تطالب بتخصيص غرف طبية داخل الفنادق للسائحين
- بعد تطوير المتاحف.. عضو اقتصادية النواب: التدفق السياحى سيكون فى نهاية العام
- من بينها تخفيض الرحلات.. برلمانى يقدم روشتة لتنشيط السياحة
وقال" السيد " لـ"صدى البلد"، إن هناك جهود كبيرة بذلتها الدولة خلال فترة الغلق بسبب فيروس كورونا المستجد من رفع كفاءة المتاحف وتطوير البنية التحتية الخاصة بها، مؤكدًا على ضرورة توفير غرف طبية داخل الفنادق مخصصة للطوارئ حتى يشعر السائح بالأمان داخل الفندق.
وأشار عضو مجلس النواب، الى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من جانب المطارات وتأمين دخول السائحين والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
كما، أشاد محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى افتتاح 13 موقع أثرى بالأمس، منهم متحف المجوهرات بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، مطالبًا بضرورة تقديم حوافز للسائحين لجذبهم إلى مصر.
وقال "بدراوى" لـ"صدى البلد"، إن هذه الجهود التى قامت بها الدولة سيظهر ثمارها حال انتهاء أزمة كورونا فى البلاد، مؤكدًا أن التدفق السياحى سيكون فى نهاية هذا العام نظرًا لكم التطويرات التي حدثت خلال هذه الفترة وسعى جميع باحثي العالم على اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.
وأيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الدولة فى استثمار فترة الغلق الماضية فى العمل و الانتهاء من الأعمال فى المتاحف والمناطق الأثرية و تحسين البنية التحتية للمتاحف، معقبًا:" جهود محمودة من الدولة بعودة السياحة مرة أخرى".
وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم بالإضافة للمناطق السياحية والشواطئ وغيرها، وينبغي وضع خطة لترويج للسياحة و عودة السياحة مرة أخرى من خلال تقديم امتيازات للسائحين مثل تخفيض أسعار الرحلات والإقامة في الفنادق وغيرها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أزمة كورونا أثرت على إيرادات السياحة وبمجرد انتهاء الازمة ستعود الامور لسابق عهدها مرة أخرى.