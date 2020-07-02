الصين ترفع القيود عن بعض المناطق في بكين

قررت السلطات الصينية رفع التدابير المفروضة على العاصمة بكين من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.









يأتي ذلك بعد أن سجلت 3 حالات إصابة فقط، أمس، وهو ما يعزز الآمال الصينية في السيطرة على الوباء بشكل كامل.









وكان السلطات الحكومية في العاصمة بكين أغلقت، الشهر الماضي، العشرات من المناطق السكنية والأسواق، وقامت بإجراء العديد من الفحوص الجماعية للكشف عن الفيروس، بعدما أصيب المئات به وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس.









وبحسب صحيفة "تشاينا نيوز" الصين، فقد تم رفع الإغلاق عن بعض المجمعات السكنية في منطقة فنغتاي المتضررة بشدة، فيما يضع خبراء آخرون خطة لإزالة القيود المفروضة على سبعة مجمعات أخرى في المنطقة المحيطة بالسوق.









وضاعفت السلطات الصينية، مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما، مع موجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع، بعد اكتشاف تواجد الفيروس لدى حالات بعد الـ 14 يوما المذكورة.



