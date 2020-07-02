AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين ترفع القيود عن بعض المناطق في بكين

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:12 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قررت السلطات الصينية رفع التدابير المفروضة على العاصمة بكين من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.


يأتي ذلك بعد أن سجلت 3 حالات إصابة فقط، أمس، وهو ما يعزز الآمال الصينية في السيطرة على الوباء بشكل كامل.


وكان السلطات الحكومية في العاصمة بكين أغلقت، الشهر الماضي، العشرات من المناطق السكنية والأسواق، وقامت بإجراء العديد من الفحوص الجماعية للكشف عن الفيروس، بعدما أصيب المئات به وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس.


وبحسب صحيفة "تشاينا نيوز" الصين، فقد تم رفع الإغلاق عن بعض المجمعات السكنية في منطقة فنغتاي المتضررة بشدة، فيما يضع خبراء آخرون خطة لإزالة القيود المفروضة على سبعة مجمعات أخرى في المنطقة المحيطة بالسوق.


وضاعفت السلطات الصينية، مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما، مع موجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع، بعد اكتشاف تواجد الفيروس لدى حالات بعد الـ 14 يوما المذكورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحياة تعود لشوارع ووهان بعد تخفيف قيود كورونا.. فيديو

رعب من موجة ثانية.. الصين تعيد إغلاق أحياء في بكين بعد ظهور إصابات بـ كورونا

بؤرة جديدة.. كيف انتقل فيروس كورونا إلى سوق بكين؟

إقالة مسؤولين في بكين بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا عقب 56 يوما دون إصابات

الصين تعود إلى الإغلاق.. السلطات تسيج أجزاء من بكين وتفرض حظر سفر جديدا

بعد تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا.. الصين ترفع حالة الطوارئ الصحية

ترشيحاتنا

زيادة 1225 جنيها للأطباء البشريين.. بدل المهن الطبية الجديد أمام جلسات النواب الأحد

من راس مكونين إلى هيلا سيلاسي.. تظاهرات الإثيوبي هاشالو هونديسا تطيح بتماثيل أحفاد النبي سليمان

بعد الإعلان عن موعد استئناف الدوري رسميا.. مباريات الزمالك المتبقية رغم موقف النادي

تفاصيل مصرع نجل سالم لافى واثنين من قبيلة الترابين وإصابة ابن إبراهيم العرجانى

15 فائدة سحرية .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحة واحدة يوميًا ؟

لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. مى سليم بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

ما الأكثر دقة.. جهاز قياس درجة حرارة الأذن أم الجبهة.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. مشروب لتطهير رئة المدخنين.. أول عقار هندي لـ علاج كورونا.. إطلالات عرّضت ميس حمدان للانتقاد.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية