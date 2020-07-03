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برلمان

بعد تطوير المتاحف.. برلمانى: التدفق السياحى سيكون فى نهاية العام

الجمعة 03/يوليه/2020 - 04:02 ص
المتاحف المصرية
المتاحف المصرية
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حسن رضوان
أشاد محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى افتتاح 13 موقعا أثريا بالأمس، منها متحف المجوهرات بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، مطالبًا بضرورة تقديم حوافز للسائحين لجذبهم إلى مصر.


وقال "بدراوى" لـ"صدى البلد"، إن هذه الجهود التى قامت بها الدولة سيظهر ثمارها حال انتهاء أزمة كورونا فى البلاد، مؤكدًا أن التدفق السياحى سيكون فى نهاية هذا العام نظرًا لكم التطويرات التي حدثت خلال هذه الفترة وسعى جميع باحثي العالم على اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن هناك برنامجا محددا عام 2020 لافتتاح المتاحف والمناطق الأثرية، لافتًا إلى أنه تم استثمار فترة الغلق الماضية فى العمل والانتهاء من الأعمال فى المتاحف والمناطق الأثرية وتحسين البنية التحتية للمتاحف.


وأضاف عثمان، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم افتتاح 13 موقعا أثريا أمس، منها متحف المجوهرات بالإسكندرية والمتحف المصري بالتحرير، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المناطق الأثرية فى الفترة المقبلة.


وأكد أنه سيتم افتتاح متحف المركبات الملكية قريبًا، منوهًا بأن المتحف به كل المركبات الخاصة بالمناسبات واستقبال الوفود الأجنبية والعربات الملكية، وعددها يزيد على 70 عربة.


وأوضح أنه سيتم عرض 36 عربة وأهمها العربة التى تم إهداؤها للخديوى إسماعيل فى حفل افتتاح قناة السويس، مؤكدًا أن العربة تم تصنيعها خصيصًا.
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