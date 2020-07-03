بعد تطوير المتاحف.. برلمانى: التدفق السياحى سيكون فى نهاية العام

وأكد أنه سيتم افتتاح متحف المركبات الملكية قريبًا، منوهًا بأن المتحف به كل المركبات الخاصة بالمناسبات واستقبال الوفود الأجنبية والعربات الملكية، وعددها يزيد على 70 عربة.









وأوضح أنه سيتم عرض 36 عربة وأهمها العربة التى تم إهداؤها للخديوى إسماعيل فى حفل افتتاح قناة السويس، مؤكدًا أن العربة تم تصنيعها خصيصًا.