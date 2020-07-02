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محافظات

حملة «رد الجميل» تتبرع بجهازين CPAP للتنفس الصناعي لدعم المستشفيات ببني سويف

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:27 م
رد الجميل تتبرع بجهازين
رد الجميل تتبرع بجهازين CPAP للتنفس الصناعي لدعم المستشفيات
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن المجتمع المدني "سواء جمعيات أهلية أو قطاع خاص "شريك أساسي وفاعل في مساندة جهود الحكومة في مجابهة الأزمات والدفع بالجهود والمشروعات التنموية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية. 

جاء ذلك خلال لقائه "بمكتبه اليوم" الخميس  بالعميد حاتم عاطف عويس"مؤسس حملة رد الجميل لدعم مستشفيات بني سويف" على خلفية قيام الحملة بالتبرع  بعدد 2 جهاز" CPAP" تنفس صناعي للكبار والأطفال ضمن جهودها المتواصلة في هذا المجال.

جاء ذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة. 

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يذكر أن العميد حاتم عاطف المصري، من دفعة 85 حربية، وهو من أبناء بني سويف، وأطلق مبادرة  حملة “رد الجميل”، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

و أطلق "المصري " الدفعة 85 حربية حملة “رد الجميل” لمساندة الجيش الأبيض من الأطباء، في محنة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتدعيم المستشفيات من أجهزة تنفس صناعي، ومستلزمات طبية ووقائية، وبدل واقية للأطباء والتمريض ببني سويف. 


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