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أشتغل 18 ساعة.. ميرفت التلاوي توجه رسالة للوزراء في الحكومة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:25 م
السفيرة ميرفت التلاوي
السفيرة ميرفت التلاوي
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نورهان رأفت
قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة إنها تقدر تماما مجهودات الوزراء، خلال الفترة الحالية، قائلة "أشتغل 18 ساعة.. مدام النتيجة تفرح"، موجهة الكلام للوزراء المصريين.

وأشارت السفيرة ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة إلى أن تقبل المصريين لأن تكون المرأة وزيرة، خلال السبع سنوات الماضية، يعكس تقدما جيدا في الثقافة المجتمعية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بإظهار الكوادر التاريخية، الواعية، لبث الوعي والثقافة العامة في الشعب.

وأضافت "التلاوي" أنه على الرغم من أن المرأة حصلت على امتيازات كثيرة، خلال السنوات الماضية، إلى أن أهم حدث شرفت به المرأة، هو زيادة وعيها بالسياسة الداخلية والخارجية.
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