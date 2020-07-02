الكشف على 215 حالة في قافلة علاجية بـ"صفط النور" ببني سويف

نظمت مديرية الصحة ببني سويف اليوم الخميس وبإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، قافلة طبية بقرية صفط النور التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة .
يأتي ذلك في إطار اهتمام مديرية الصحه ببني سويف بدعم المشاركة المجتمعيه للمجتمع المدني وبالتنسيق بين مديريه الصحه اداره القوافل العلاجيه ومؤسسة راعي مصر للتنمية .
اقرأ أيضا :
تم الكشف على " ٢١٥ حالة منهم "٦٦رمد ، ٦٠باطنه ، ٣٨ أطفال ، ٥١عظام ، ١٢نظارات ، ٢٠ تحاليل معمليه" الي جانب صرف الادويه للمرضى وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وأشرف على تنفيذ القافله الدكتورة هايدي محمد عبدالوهاب منسق القوافل العلاجية وبمشاركة عدد من الأطباء الأخصائيين.
ويتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى برنامج القوافل الطبية التى تنظمها إدارة القوافل العلاجية بالوزارة بقرى مراكز المحافظة، وتنفذها مديرية الشئون الصحية.
تستهدف هذه القوافل الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية الشاملة المجانية بالقرى والمناطق النائية والأكثر احتياجا، ويتم تنظيمها ضمن جهود الحكومة فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".