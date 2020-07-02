ميرفت التلاوي: أرفض تماما التدخل التركي في الأراضي الليبية

أبدت السفيرة ميرفت التلاوي ، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة رفضها التام لتدخل تركيا ، في الأراضي الليبية.









وأضافت السفيرة ميرفت التلاوي ، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم" ، المذاع على فضائية الحياة أنه لابد من وجود شخصيات سياسية بارزة ، في الوقت الحالي، لمنع المتعجرفين، أمثال أردوغان، من التدخل في البلدان العربية.









وأشارت "التلاوي" إلى أن مصر يجب أن تحافظ على ما قامت بإنجازه، منذ عام 1945 ، وإلى الأن، وعدم الاستسلام لهؤلاء القادة المتعجرفين في العالم.









وأوضحت أن مجهودات السيدات المصريات في المحليات عظيم، وهناك تواصل كبير بينهن وبين الشعب، أكثر من الماضي .



