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ميرفت التلاوي: أرفض تماما التدخل التركي في الأراضي الليبية

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:26 م
السفيرة ميرفت التلاوي
السفيرة ميرفت التلاوي
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نورهان رأفت
أبدت السفيرة ميرفت التلاوي، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة رفضها التام لتدخل تركيا ، في الأراضي الليبية.


وأضافت السفيرة ميرفت التلاوي، خلال حوارها لـ برنامج "الحياة اليوم" ، المذاع على فضائية الحياة أنه لابد من وجود شخصيات سياسية بارزة ، في الوقت الحالي، لمنع المتعجرفين، أمثال أردوغان، من التدخل في البلدان العربية.


وأشارت "التلاوي" إلى أن مصر يجب أن تحافظ على ما قامت بإنجازه، منذ عام 1945 ، وإلى الأن، وعدم الاستسلام لهؤلاء القادة المتعجرفين في العالم.


وأوضحت أن مجهودات السيدات المصريات في المحليات عظيم، وهناك تواصل كبير بينهن وبين الشعب، أكثر من الماضي .

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