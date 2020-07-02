طبيب: يجب عزل الرضيع عن والديه إذا كانت الأم مصابة بـ كورونا





وأضاف الشيتاني في مداخلة عبر سكايب مع برنامج "مساء دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان " نتوقع انخفاض معدل المواليد خلال الفترة القادمة وفقا للمعدلات الحالية.





وأشار استشار الصحة الإنجابية إلى أن لدينا مليون و700 ألف مولود سنويا، لافتا إلى أن السيدة الحامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا.





ونصح المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان بعزل الطفل عن والديه فى مرحلة الرضاعة إذا كانت الأم مصابة بكورونا.

قال د.عاطف الشيتاني المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان واستشاري الصحة الإنجابية إن معدل الزيادة السكانية فى ظل كورونا ما يزال فى المستوى المناسب.