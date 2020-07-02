ألعاب القوى بالأهلي تعود للتدريبات وسط إجراءات احترازية ووقائية

استأنفت فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي تدريباتها مساء اليوم الخميس، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث أقيمت التدريبات على الملاعب المفتوحة بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار المرحلة الثانية لعودة النشاط الرياضي والخاصة ببدء النشاط التدريبي وبدء الرياضات غير التلامسية.
وخاض اللاعبون تدريباتهم، اليوم، بعد توقف النشاط خلال الفترة الماضية، بسبب وباء كورونا، وذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة باستكمال المنافسات الرياضية بالموسم الجاري.
وشهدت التدريبات تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على درجة التباعد اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين، مع تقليل الأعداد الموجودة في المران الواحد، والالتزام بارتداء الكمامات، وذلك وفقًا لتعليمات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بالتشديد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم والتوعية للأجهزة الفنية واللاعبين بما يحافظ على سلامة الجميع.
يذكر أن فرق النشاط الرياضي بالنادي بدأت في العودة إلى التدريبات، وفقًا للبروتوكول الخاص بوزارة الشباب والرياضة، بعودة الألعاب الأقل تلامسا لكل من اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، ووفقًا للمخاطبات الوزارية للنادي خلال الساعات الماضية.