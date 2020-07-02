ألعاب القوى بالأهلي تعود للتدريبات وسط إجراءات احترازية ووقائية

استأنفت فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي تدريباتها مساء اليوم الخميس، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث أقيمت التدريبات على الملاعب المفتوحة بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار المرحلة الثانية لعودة النشاط الرياضي والخاصة ببدء النشاط التدريبي وبدء الرياضات غير التلامسية.









وخاض اللاعبون تدريباتهم، اليوم، بعد توقف النشاط خلال الفترة الماضية، بسبب وباء كورونا، وذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة باستكمال المنافسات الرياضية بالموسم الجاري.









وشهدت التدريبات تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، والحفاظ على درجة التباعد اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين، مع تقليل الأعداد الموجودة في المران الواحد، والالتزام بارتداء الكمامات، وذلك وفقًا لتعليمات الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بالتشديد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم والتوعية للأجهزة الفنية واللاعبين بما يحافظ على سلامة الجميع.









يذكر أن فرق النشاط الرياضي بالنادي بدأت في العودة إلى التدريبات، وفقًا للبروتوكول الخاص بوزارة الشباب والرياضة، بعودة الألعاب الأقل تلامسا لكل من اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، ووفقًا للمخاطبات الوزارية للنادي خلال الساعات الماضية.



