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دون تعب.. نصائح ‏لتشجيع الطفل على الطعام الصحي

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يرفض الأطفال تناول الأكل الصحي وخصوصا الخضراوات والفواكه المختلفة، ولكن هناك العديد من الطرق لتشجيعهم على تناوله، ولذلك قدمت استشاري التغذية سهام سوقية الطرق اللازمة ‏لتشجيع طفلك على الطعام الصحي.


إليك النصائح البسيطة التالية:
التنويع بالوجبة
قدمي له صحن طعام متنوع 
على سبيل المثال
 قطعي الخضار او الفواكة بأشكال محببة مرحة 
اختيار أواني مقسمة و بألوان محببة له  
ممكن الصحون التي عليها رسمات لشخصيات كرتونية يحبها 
وتعويدهم على العادات الصحية الغذائية بسن مبكرة 
كإبعادهم عن السكريات و استبدالها بالفواكه 
و الفشار . 
و ابعادهم عن الدسم واستبداله بالشواء 
مشاركة الطفل في إعداد طعامه .. 
تعويده على التسوق و الاختيارات الصحية 
شاركيه الاختيار اثناء التسوق واشرحي له أهمية التغذية الصحية
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