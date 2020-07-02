دون تعب.. نصائح ‏لتشجيع الطفل على الطعام الصحي

يرفض الأطفال تناول الأكل الصحي وخصوصا الخضراوات والفواكه المختلفة، ولكن هناك العديد من الطرق لتشجيعهم على تناوله، ولذلك قدمت استشاري التغذية سهام سوقية الطرق اللازمة لتشجيع طفلك على الطعام الصحي.
إليك النصائح البسيطة التالية:
التنويع بالوجبة
قدمي له صحن طعام متنوع
على سبيل المثال
قطعي الخضار او الفواكة بأشكال محببة مرحة
اختيار أواني مقسمة و بألوان محببة له
ممكن الصحون التي عليها رسمات لشخصيات كرتونية يحبها
وتعويدهم على العادات الصحية الغذائية بسن مبكرة
كإبعادهم عن السكريات و استبدالها بالفواكه
و الفشار .
و ابعادهم عن الدسم واستبداله بالشواء
مشاركة الطفل في إعداد طعامه ..
تعويده على التسوق و الاختيارات الصحية
شاركيه الاختيار اثناء التسوق واشرحي له أهمية التغذية الصحية