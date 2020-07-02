نادي النصر يرد على بيان منتخب السويس.. ويتهمه بعدم العلم بلائحة المسابقة

فوجئ مجلس إدارة نادي النصر اليوم الخميس، ببيان صادر من مجلس إدارة نادي منتخب السويس الذي تربطه به علاقات وطيدة وعريقة أكبر من الدخول في مهاترات وبيانات للزج باسم نادي النصر بدون وجه حق.
ويأسف مجلس إدارة نادي النصر لصدور مثل هذا البيان من نادي منتخب السويس الذي ليس له علاقة بلائحة المسابقات الخاصة بدوري القسم الثاني "الممتاز ب" ، وأن صدور هذا البيان يدل على عدم علم مسئولي نادي منتخب السويس بلائحة المسابقة وبنودها وما تنص عليه وهو ما نتج عنه صدور بيان غير مقبول ومرفوض وغير صحيح يهدف لتضليل الرأي العام بدون سند أو دليل.
وإيمانا من نادي النصر بالإستناد إلى المستندات الرسمية " تنص لائحة المسابقات للموسم 2019-2020 في البند "ثانيا – نظام الصعود والهبوط":
- "أ" بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للمجموعات الثلاث لتحديد الفرق الصاعدة والهابطة بعد نهاية المسابقة ويتم ترتيب عام للفرق تنازليا طبقا للأنظمة التالية..
1- النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط
2- في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم تحديدها طبقا لنتيجة لقائهما في الدورين ذهابا وعودة وتحسم نتيجة لقائهما طبقا للأتي :
1- النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
2- في حالة التساوي يطبق نظام فارق الأهداف في المواجهات المباشرة "له وعليه" بحيث لا يحتسب الهدف خارج ملعبه في التساوي بهدفين.
- بناء على نص المادة سابقة الذكر يمتلك نادي النصر في رصيده 25 نقطة ويمتلك نادي منتخب السويس 25 نقطة وبالتالي هناك تساوي في النقاط ..
بينما كانت نتيجة المواجهة المباشرة بين الفريقين في صالح نادي النصر حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز منتخب السويس بنتيجة 1-0 ، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بفوز النصر بنتيجة 3-1.
وبناء على نتيجة المواجهات المباشرة تصبح النتيجة الإجمالية للمواجهتين 3-2 لصالح نادي النصر ويطبق البند "ج" في البند "2" من البند "ثانيا" من لائحة المسابقات للموسم المتوقف حاليا.
- لائحة المسابقات للموسم الحالي المتوقف لم تضع معايير أخرى لتحديد الترتيب في جدول الدوري سوى المادة الثانية وبالتالي هي المعيار الوحيد لتحديد ترتيب جدول الدوري.
بناء على ماسبق :
1- يعرب نادينا عن رفضه وااستيائه لما صدر من نادي منتخب السويس في بيان يتهم فيه نادي النصر بدون الإطلاع على اللائحة.
2- يرفض نادي النصر الزج باسم الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة في هذا الأمر بهذا الأسلوب الخارج عن الأعراف والسلوك الرياضي وغير المقبول.
3- يعلن مجلس إدارة نادي النصر عن رفضه لإقامة الدورة الرباعية لتحديد المتأهل للدوري الممتاز وفقا لما نشر في بعض المواقع والصحف لأنه غير مطابق للائحة وإقتراح غير سليم ومخالف للوائح كرة القدم.
4- يتمسك مجلس إدارة نادي النصر بإلغاء المسابقة بالكامل أو استكمال المسابقة بالكامل لتحديد الصعود والهبوط.
5- على نادي منتخب السويس أن يطلع على اللوائح والقوانين للبطولات التي يشارك فيها قبل أن يصدر بيانات مرفوضة ومغرضة.