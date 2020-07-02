نادي النصر يرد على بيان منتخب السويس.. ويتهمه بعدم العلم بلائحة المسابقة

فوجئ مجلس إدارة نادي النصر اليوم الخميس، ببيان صادر من مجلس إدارة نادي منتخب السويس الذي تربطه به علاقات وطيدة وعريقة أكبر من الدخول في مهاترات وبيانات للزج باسم نادي النصر بدون وجه حق.









ويأسف مجلس إدارة نادي النصر لصدور مثل هذا البيان من نادي منتخب السويس الذي ليس له علاقة بلائحة المسابقات الخاصة بدوري القسم الثاني "الممتاز ب" ، وأن صدور هذا البيان يدل على عدم علم مسئولي نادي منتخب السويس بلائحة المسابقة وبنودها وما تنص عليه وهو ما نتج عنه صدور بيان غير مقبول ومرفوض وغير صحيح يهدف لتضليل الرأي العام بدون سند أو دليل.









وإيمانا من نادي النصر بالإستناد إلى المستندات الرسمية " تنص لائحة المسابقات للموسم 2019-2020 في البند "ثانيا – نظام الصعود والهبوط":









- "أ" بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للمجموعات الثلاث لتحديد الفرق الصاعدة والهابطة بعد نهاية المسابقة ويتم ترتيب عام للفرق تنازليا طبقا للأنظمة التالية..









1- النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط





2- في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم تحديدها طبقا لنتيجة لقائهما في الدورين ذهابا وعودة وتحسم نتيجة لقائهما طبقا للأتي :





1- النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.





2- في حالة التساوي يطبق نظام فارق الأهداف في المواجهات المباشرة "له وعليه" بحيث لا يحتسب الهدف خارج ملعبه في التساوي بهدفين.





- بناء على نص المادة سابقة الذكر يمتلك نادي النصر في رصيده 25 نقطة ويمتلك نادي منتخب السويس 25 نقطة وبالتالي هناك تساوي في النقاط ..









بينما كانت نتيجة المواجهة المباشرة بين الفريقين في صالح نادي النصر حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز منتخب السويس بنتيجة 1-0 ، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بفوز النصر بنتيجة 3-1.









وبناء على نتيجة المواجهات المباشرة تصبح النتيجة الإجمالية للمواجهتين 3-2 لصالح نادي النصر ويطبق البند "ج" في البند "2" من البند "ثانيا" من لائحة المسابقات للموسم المتوقف حاليا.





- لائحة المسابقات للموسم الحالي المتوقف لم تضع معايير أخرى لتحديد الترتيب في جدول الدوري سوى المادة الثانية وبالتالي هي المعيار الوحيد لتحديد ترتيب جدول الدوري.









بناء على ماسبق :

1- يعرب نادينا عن رفضه وااستيائه لما صدر من نادي منتخب السويس في بيان يتهم فيه نادي النصر بدون الإطلاع على اللائحة.









2- يرفض نادي النصر الزج باسم الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة في هذا الأمر بهذا الأسلوب الخارج عن الأعراف والسلوك الرياضي وغير المقبول.









3- يعلن مجلس إدارة نادي النصر عن رفضه لإقامة الدورة الرباعية لتحديد المتأهل للدوري الممتاز وفقا لما نشر في بعض المواقع والصحف لأنه غير مطابق للائحة وإقتراح غير سليم ومخالف للوائح كرة القدم.









4- يتمسك مجلس إدارة نادي النصر بإلغاء المسابقة بالكامل أو استكمال المسابقة بالكامل لتحديد الصعود والهبوط.







