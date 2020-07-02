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سائحة ألمانية بـ الغردقة: الإجراءات الاحترازية تسير بشكل رائع

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:47 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
أعربت سائحة ألمانية، عن سعادتها الكبيرة بوصولها إلى مطار الغردقة، في رحلة سياحية جديدة، مؤكدة أن الأمور والإجراءات الاحترازية تسير بشكل رائع، وهناك ترحيب كبير من قبل المصريين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية، وتمت عملية الفحص للقادمين بدقة.
 
وعن تواجدها بالفندق، قالت إن كل الأمور تسير بقوة من ناحية الإجراءات الاحترازية، مستطردة: "مصر نجحت في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

ووجهت رسالة إلى للسياح الأجانب، بضرورة زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها، قائلة: "كل الأمور تسير على ما يرام، نصيحتى لكم بزيارة مصر".
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