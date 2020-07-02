قطعة من أوروبا في السعودية .. شتاء في عز الصيف بجنوب المملكة | شاهد

فى الوقت تعيش فيه مناطق المملكة العربية أجواء صيفية بامتياز وارتفاعا فى درجات الحرارة يقترب نحو الخمسين درجة مئوية، يعيش على الجانب الآخر بمنطقة عسير بجنوب المملكة سكانها أجواء شتوية تقترب من أجواء أوروبا.









وكسرت أبها القاعدة التى تقول بأن العاصمة البريطانية لندن هي المدينة الوحيدة التي يرتبط اسمها بالضباب، لتتفوق عليها بالسحب الضبابية الكثيفة التى تزين سماءها طيلة العام وكأنها قطعة من أوروبا فى قلب المملكة ما جعلها تحمل وصف سيدة الضباب.









يشار إلى أن مدينة أبها تقع على ارتفاع 2200 متر عن سطح البحر وتعتبر أعلى مدن المملكة وبلغ عدد سكانها قبل سنوات قليلة نحو 360 ألف نسمة وتبعد عن البحر الأحمر حوالي 80 كيلو مترا.









ورصدت عدسة صدى البلد الإخباري، الأجواء الشتوية الباردة وزخات الأمطار وقطع الثلوج المنهمرة على مرتفعات الجبال العاتية فى منطقة أبها بمحافظة عسير بجنوب المملكة عبر الفيديو التالى:-















