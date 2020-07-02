اعرف صحابيا .. قصة حياة الصحابي سعيد بن زيد

سلط مجمع البحوث الإسلامية، في سلسلته "اعرف صحابيا" وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، الضوء على الصحابي سعيد بن زيد.





وقال مجمع البحوث، إن اسم الصحابي هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب أبو الأعور، القرشي العدوي.





ولد سعيد بن زيد، قبل البعثة ببضع عشرة سنة، وتوفى رضي الله عنه عام 50 هجرية وقيل 51 أو 53.





يعد سعيد بن زيد، من العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين وإن كان لم يحضرها فقد أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لملاحقة عير قريش ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وشهد المشاهد كلها مع النبي وكان من مستجابي الدعوة وكان رضي الله عنه بالحق قوالا ولماله بذالا ولهواه قامعا وقتالا ولم يكن ممن يخاف في الله لومة لائم.







