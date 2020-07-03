بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون مجلس الشيوخ.. الأحزاب تستعد لماراثون الانتخابات.. أبو شقة: أقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح.. والتجمع: وضعنا شرطين لمرشحينا لخوض العملية الانتخابية

- الوفد يمد تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى 5 يوليو
- التجمع يدعو لجان الحزب في المحافظات للاستعداد لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ
- حزب الجيل: سنخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية فقط
- رئيس حزب الغد: سننافس بقوة في انتخابات مجلسى النواب والشيوخ
- بعد تصديق السيسي.. رئيس برلمانية الحركة الوطنية: الحزب سيشارك بقوة فى انتخابات الشيوخ
بعد تصديق الرئيس السيسي على إصدار قانون مجلس الشيوخ بدأت الأحزاب تعلن استعدادها لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، من خلال الإعلان عن بدء تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات ووضع عدد من الشروط لاختيار المرشحين ، ودعوة أمانات الأحزاب فى المحافظات لإرسال طلبات الترشح للراغبين من أعضائها.
أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بمد تقديم الطلبات للراغبين فى الترشح من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، لانتخابات مجلس الشيوخ حتى 5 يوليو المقبل، ومجلس النواب حتى يوم 10 يوليو المقبل.
ويستمر الحزب في فتح أبوابه لتلقي الطلبات من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا بمقر الرئيسي في بولس حنا بالدقي، ما عدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال المستشار بهاء أبو شقة ، رئيس حزب الوفد إننا سنعمل على إعداد كوادر حزبية مؤهلين لخوض انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ولن ندفع باسم أى مرشح إلا إذا كان رجلًا وطنيًا لديه الكفاءة ويتمتع بحسن السمعة والاعتبار، على أن يتقدم بالسيرة الذاتية له عند التقدم بطلب للترشح فى أي من انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ.
وأكد أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لابد أن يتحقق الحزب من هوية المرشح الذى سيتقدم للترشح فى انتخابات مجلسى النواب أو الشيوخ لأنه سيكون واجهة حزب الوفد ويمثل الأمة، لذلك سندفع بشخصيات لديها فهم فى العمل البرلمانى وفى مجال المعارضة، وكان تقديم الطلبات بدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو الماضي وحتى يوم 30 يونيو.
وأوضح رئيس حزب الوفد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح، مبينًا أن شئون العضوية سوف تستمر في تلقى الطلبات من طالب الترشح شخصيًا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
وقال المهندس محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع إن حزب التجمع بدأ الاستعداد لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ من خلال دعوة لجان المحافظات للاستعداد لهذه الانتخابات.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب وضع شروطا للمرشحين الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب والشيوخ تتمثل فى موافقة لجنة المحافظة والشرط الثانى يتمثل فى ضرورة أن يكون للمرشح وضع جماهيري وتكون لديه قدرة مالية للإنفاق على العملية الانتخابية ، وألا يعتمد على القيادة المركزية للحزب فى دعمه ماديا.
كما أوضح فرج أن الحزب أعلن أن التحالفات بين مرشحيه والمرشحين الآخرين فى انتخابات مجلس النواب والشيوخ مفتوحة ما عدا التحالف مع قوى التأسلم السياسى والقوى الإرهابية أو عناصر عليها قضايا فساد.
وقال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن حزب الجيل يستعد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية فقط ، إلا انه لو تم التوافق بين الأحزاب على خوض الانتخابات بقائمة وطنية فسنؤيدها ونشارك فيها.
وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحزب فتح باب تلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلين منذ 3 شهور ، وينتظر إرسال طلبات الترشح من المرشحين فى المحافظات.
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الحزب اشترط على من يرغب فى الترشح لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلين أن يكون لدى المرشح القدرة على إدارة معركة انتخابية تنظيميا و ماليا.
وأكد المهندس موسي مصطفي موسي رئيس رئيس حزب الغد أن الحزب سيخوض الانتخابات القادمة سواء في مجلس الشيوخ أو النواب بأسماء قوية لها ثقل سياسي وخبرة في جميع المجالات.
وأضاف مصطفى فى بيان صحفى أن الحزب يضم ذوي الخبرة والعمل الخدمي سواء من المرأة أو الشباب أو ذوي الخبرة السياسين، مشيرا إلى أن الإنتخابات القادمة ستشهد منافسة قوية من الأحزاب سواء في القائمة أو الفردي.
وقال إن حزب الغد لديه قاعدة عريضة من الجماهير في كافة المحافظات من كل الأطياف، مشيرا إلى أن الحزب لديه خطة قوية وطموحة لحصد أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب والشيوخ.
وشدد على أن هدف الحزب الأول والأخير هو المعارضة البناءة التي تهدف إلى العمل من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الحزب يسعي ليكون ممثل المعارضة في البرلمان.
وأكد محمد بدراوى عضو مجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن الحزب سوف يشارك بقوة فى انتخابات مجلس الشيوخ والنواب بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون.
وقال" بدراوى " لـ"صدى البلد"، إن الحزب شكل لجنة لاختيار المرشحين واستقبال طلبات العديد من المشاركين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن حزب الحركة الوطنية يتعاون مع جميع الأحزاب السياسية.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية بالحزب، إلى أن الفترة الماضية شهدت لقاءات عديدة مع عدد كبير من الأحزاب السياسية من بينهم الوفد ومستقبل وطن وغيرهم بشأن انتخابات مجلس الشيوخ وتعاون الأحزاب فى ذلك الأمر.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس.
وجاء القانون كالتالى:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق و الجدولين المرفقين به فى شأن مجلس الشيوخ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الثالثة
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغى إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة فى النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفى جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة اصًول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها الى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
أمين عام مجلس النواب.
ممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التى تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
المادة الرابعة
ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
المادة الخامسة
تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.