إكرام الضيف واجب.. مانشستر سيتي يتصدر تويتر بعد سحق ليفربول بثلاثية في الشوط الأول

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السيتي بعد تقدم فريق مانشستر سيتي على فريق ليفربول بـ3 اهداف مقابل لا شيء في الشوط الاول.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي :
"لاعيبة الليفر باين عليهم التعب ودا شيء مش معتاد علي فريق كلوب ، ليفر اهم مشاكله في الملعب ثلاثي وسط الملعب تمركزهم في الملعب شكله غريب جدا.. وسط ملعب السيتي متحكم فيه بشكل كويس جدًا ، الكورة بتتلعب في عمق ملعب الليفر اللي ادت لضعف جوميز خصوصًا ان دي بروبين ورحيم مستغلين جوميز تمام.
وبعد ما #السيتي عمل ممر شرفي لـ #ليفربول
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