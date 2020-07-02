إكرام الضيف واجب.. مانشستر سيتي يتصدر تويتر بعد سحق ليفربول بثلاثية في الشوط الأول

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السيتي بعد تقدم فريق مانشستر سيتي على فريق ليفربول بـ3 اهداف مقابل لا شيء في الشوط الاول.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي :





‏"لاعيبة الليفر باين عليهم التعب ودا شيء مش معتاد علي فريق كلوب ، ليفر اهم مشاكله في الملعب ثلاثي وسط الملعب تمركزهم في الملعب شكله غريب جدا.. وسط ملعب السيتي متحكم فيه بشكل كويس جدًا ، الكورة بتتلعب في عمق ملعب الليفر اللي ادت لضعف جوميز خصوصًا ان دي بروبين ورحيم مستغلين جوميز تمام.





‏وبعد ما ‎#السيتي عمل ممر شرفي لـ ‎#ليفربول

كمل الواجب اصل اكرام الضيف واجب





مانشستر سيتي يكرم ليفربول بممر شرفي وثلاثة أهداف بالشوط الأول أمام دهشة كلوب..فيديو





‏السيتي قوي عناصريا غير طبيعي.. الأقوى في الدوري بدون منازع دا بروين لحاله فريق





‏السيتي جايين ينكدوا علي الريدز يعني





‏السيتي يسحق ليفربول بعد فوات الاوان





‏هو تقريبا كدا السيتي عمل ممر شرفي وحفلة ع شرف ليفربول