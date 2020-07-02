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رياضة

إكرام الضيف واجب.. مانشستر سيتي يتصدر تويتر بعد سحق ليفربول بثلاثية في الشوط الأول

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:36 م
مانشستر سيتي وليفربول
مانشستر سيتي وليفربول
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #السيتي بعد تقدم فريق مانشستر سيتي على فريق ليفربول بـ3 اهداف مقابل لا شيء في الشوط الاول.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالآتي :


‏"لاعيبة الليفر باين عليهم التعب ودا شيء مش معتاد علي فريق كلوب ، ليفر اهم مشاكله في الملعب ثلاثي وسط الملعب تمركزهم في الملعب شكله غريب جدا.. وسط ملعب السيتي متحكم فيه بشكل كويس جدًا ، الكورة بتتلعب في عمق ملعب الليفر اللي ادت لضعف جوميز خصوصًا ان دي بروبين ورحيم مستغلين جوميز تمام.


‏وبعد ما ‎#السيتي  عمل ممر شرفي  لـ ‎#ليفربول
كمل الواجب اصل اكرام الضيف واجب


مانشستر سيتي يكرم ليفربول بممر شرفي وثلاثة أهداف بالشوط الأول أمام دهشة كلوب..فيديو


‏السيتي قوي عناصريا غير طبيعي.. الأقوى في الدوري بدون منازع دا بروين لحاله فريق


‏السيتي جايين ينكدوا علي الريدز يعني


‏السيتي يسحق ليفربول بعد فوات الاوان


‏هو تقريبا كدا السيتي عمل ممر شرفي وحفلة ع شرف ليفربول

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