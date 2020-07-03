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حوادث

ضبط 3,240 طن لحوم فاسدة بمصنع تحضير وجبات جاهزة بالعبور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:03 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية لحيازته 3,240 طن سلع غذائية "مفروم لحوم – هياكل – دواجن – دهون حيوانية"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مديرية الطب البيطرى بوزارة الزراعة ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.    


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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