غدا آخر موعد لتلقي أعذار طلاب الفرق النهائية بألسن عين شمس

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس بشأن موعد لتلقي أعذار الطلاب عن الفصل الدراسي الثاني ونوهت على طالب الفرقة الرابعة الذي لا يرغب في أداء الامتحان نظرا للظروف الراهنة.





وأضافت الكلية أن يتقدم بطلب لمجلس الكلية قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات وفي هذه الحالة يكون الاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة له في الفصل الدراسي الثاني.





كما أنه في حالة الأعذار المرضية والطارئة بعد ذلك الموعد وفي كلتا الحالتين يحق للطالب حضور امتحانات الدور الثاني ويحتفظ بكامل درجاته وتقديره وبناءا عليه تقرر تحديد يوم السبت الموافق 4يوليو 2020 كآخر موعد لتلقي أعذار الطلاب عن الفصل الدراسي الثاني.



