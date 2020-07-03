AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا آخر موعد لتلقي أعذار طلاب الفرق النهائية بألسن عين شمس

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:04 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس بشأن موعد لتلقي أعذار الطلاب عن الفصل الدراسي الثاني ونوهت على طالب الفرقة الرابعة الذي لا يرغب في أداء الامتحان نظرا للظروف الراهنة. 

وأضافت الكلية أن يتقدم بطلب لمجلس الكلية قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات وفي هذه الحالة يكون الاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة له في الفصل الدراسي الثاني. 

كما أنه في حالة الأعذار المرضية والطارئة بعد ذلك الموعد وفي كلتا الحالتين يحق للطالب حضور امتحانات الدور الثاني ويحتفظ بكامل درجاته وتقديره وبناءا عليه تقرر تحديد يوم السبت الموافق 4يوليو 2020 كآخر موعد لتلقي أعذار الطلاب عن الفصل الدراسي الثاني.

تقديم الأعذار من خلال الرابط التالي اضغط هنا 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات: مسموح للطلاب الاعتذار عن الامتحانات بسبب كورونا

رئيس جامعة الفيوم يصدر بيانا لطلاب السنوات النهائية حول الاعتذارات

لطلاب الأزهر.. طرق الاعتذار عن الامتحانات ودخول الدور الثاني بالدرجة الكاملة

امتحانات الفرق النهائية بجامعة الأزهر.. الموعد والإجراءات وكيفية الاعتذار

جامعة الأزهر تبدأ تطهير وتعقيم المدن الجامعية لاستقبال الطلاب في الامتحانات

جامعة القاهرة: إعادة تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية قبل امتحانات الفرق النهائية بيومين

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يحرم ليفربول من فرحة التتويج بالدوري بفوز قاسٍ برباعية نظيفة

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية

حقيقة استقالة وزير دفاع إثيوبيا من منصبه تضامنا مع الاحتجاجات

حلمي طولان: اتحاد الكرة لم يحترمنا ومن يتعرض للضغوط ويستجيب عليه أن يرحل.. فيديو

هل الملابس المستعملة آمنة في زمن كورونا؟.. الغرفة التجارية في بورسعيد ترد

أهم الأخبار.. غلق مسجد الحسين.. حقيقة استقالة وزير دفاع إثيوبيا.. تطورات كورونا فى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا.. صور

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا