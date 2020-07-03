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حوادث

ضبط 6,33 طن جبن أبيض فاسد بمصنع مواد غذائية بالمنوفية

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:03 ص
جين فاسد
جين فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة السادات بمحافظة المنوفية، لحيازته 6,330 طن جبن أبيض "معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة " – 24000 إستيكر وعبوة بلاستيك فارغة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة – مستلزمات تعبئة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، مخالفًا بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية.    

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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