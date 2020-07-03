لطلاب الأقاليم بجامعة عين شمس يمكنك تسجيل لإيجاد سكن بالمدينة الجامعية

صرحت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس على جميع طلاب الفرقة الرابعة الغير قاطني المدينة الجامعية ولديهم الرغبة في ايجاد سكن بالمدينة خلال فترة الامتحانات ضرورة التسجيل على الرابط التالي اضغط هنا





أعلنت الدكتورة سلوي، استعدادات إدارة الكلية لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، لطلاب الفرقة الرابعة، خلال الفترة من ١١ يوليو ٢٠٢٠ إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، مقسمين على ثلاثة امتحانات أسبوعيًا، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب.





تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات و الكوارث و المركز الطبي وإدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.



