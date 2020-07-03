لطلاب الأقاليم بجامعة عين شمس يمكنك تسجيل لإيجاد سكن بالمدينة الجامعية

صرحت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس على جميع طلاب الفرقة الرابعة الغير قاطني المدينة الجامعية ولديهم الرغبة في ايجاد سكن بالمدينة خلال فترة الامتحانات ضرورة التسجيل على الرابط التالي اضغط هنا
أعلنت الدكتورة سلوي، استعدادات إدارة الكلية لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠، لطلاب الفرقة الرابعة، خلال الفترة من ١١ يوليو ٢٠٢٠ إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، مقسمين على ثلاثة امتحانات أسبوعيًا، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب.
تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات و الكوارث و المركز الطبي وإدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.
وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أنه تم تخصيص عدد (102) لجنة صباحي و (94) لجنة مسائي سعة كل لجنة (12) طالبًا و (٢٤) طالبا بالمدرج بإجمالي عدد (٢٣٤٧) طالبًا بالنظام الفصلي ، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر.
وشددت على أن إدارة الكلية إتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد ،و تم التنبيه على السادة الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات، كذلك تم تعقيم قاعات امتحانات الفرقة الرابعة و جميع الكنترولات،ورفع درجات الاستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية.